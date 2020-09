La Junta presenta su nuevo Plan estratégico para potenciar la investigación biomédica andaluza

El secretario general de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud, de la Junta de Andalucía, Isaac Túnez, ha presentado esta mañana desde el Imibic de Córdoba el Plan estratégico I+i 2020-2023 sustentado sobre la investigación en red, la captación de recursos y de talento, y la colaboración público-privada y tiene como objetivo principal “lograr que la investigación y la innovación que se genera y desarrolla en la comunidad Andalucía alcance y se convierta en un referente indiscutible y de alto valor a nivel nacional, europeo e internacional”.

Así, Túnez expresaba que "se presentan grandes retos y novedades. Es un momento de hacer cambios para poder dar respuesta a las situaciones a las que se enfrenta la sociedad porque toda la investigación es importante, pero aquella que está enfocada al mundo biomédico tiene un plus de relevancia como estamos comprobando con la pandemia".

Esta nueva estrategia ha sido desarrollada en colaboración con investigadores de diversos centros de la comunidad con la idea de que, según el secretario "la sientan como propia". El Servicio Andaluz de Salud Pública ya cuenta con más de 5.000 investigadores y "ellos necesitan ideas concretas de hacia dónde se está dirigiendo el trabajo y sobre cuál va a ser su futuro", explicaba. De la misma forma, considera Túnez que un problema que adolece al país es "que los investigadores no conocen la posibilidad de estabilizarse y de tener un futuro más o menos cierto". Esta estrategia pretende trabajar, también en esa línea de la mano del SAS.

La estrategia está planteada para poder conseguir recursos también de la interacción público-privada porque, según el secretario, las entidades privadas pueden contribuir a conseguir inversiones y mejorar así la investigación.

Otros dos pilares fundamentales de este plan de ruta será poner en valor el conocimiento en sus dos facetas (investigación biomédica e innovación) y un aumento de los recursos (desde Europa en el marco de actuación 'Europa 2027', el gobierno central y el gobierno andaluz).

En este último año se han destinado 10 millones a becarios posdoctorales con "contratos solventes" por 3 años, se ha cerrado la convocatoria de la Acción Estratégica en Salud por 4 millones de euros, y el mes que viene está previsto que salga la convocatoria Feder de predoctorales que ascenderá a otros 4 millones. "Con respecto a años anteriores, hemos disparado el presupuesto en investigación. Esto gobierno está apostando por ella, pero no se puede pasar por alto la nueva realidad en la que nos encontramos: estamos viviendo una pandemia y esto ha conllevado que haya un reajuste de los presupuestos para dar respuesta", enfatizaba el secretario.

Con respecto a la fuga de talento, Túnez cree que queda un largo camino por recorrer y que se debe comenzar a tomar conciencia de que la inversión en investigación tiene un retorno que enriquece, genera recursos y trabajo. "La movilidad de los investigadores se ha dado a lo largo de toda la historia y en todos los países, aunque es cierto que por las características de los contratos que se ofrecen en España, se van para no volver. Estamos intentando revertirlo con iniciativas como la convocatoria de Emergia para captar talento". Tan importante como traerlo de vuelta, considera, es mantenerlo. "Es muy triste que una persona con 40 años se pueda ver en una situación de no saber hacia dónde dirigirse, de no saber hacia dónde va su futuro". Plantean, de la mano del SAS, la posibilidad de la creación de dos nuevas figuras en el Sistema de Salud Público de Andalucía: el investigador clínico y el investigador biomédico.

Tras el acto de apertura, el coordinador de la Estrategia de I+i en Salud, Javier Padillo, ha realizado una exposición detallada de la iniciativa, de sus líneas maestras y acciones previstas, así como de su seguimiento y evaluación.

Desarrollo de la estrategia

La Estrategia se vertebra en cinco líneas maestras, como son consolidar el valor de la I+i en salud por y para la sociedad, mediante el desarrollo de un conocimiento de excelencia; posicionar la Investigación e Innovación de Andalucía a nivel nacional e internacional; estimular y facilitar la colaboración público-privada; favorecer la captación de talento; y potenciar la I+i en genómica, terapias avanzadas y enfermedades raras junto al desarrollo de la medicina móvil, macrodatos (‘big data’) e inteligencia artificial con el objetivo de avanzar en la medicina personalizada.

A su vez, estas líneas maestras se desarrollan a través de 3 ejes estratégicos, que se concretan en la promoción de la I+i en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, en la captación de recursos y en el desarrollo de capital humano para la generación de conocimiento biomédico transnacional, y que se traducen en distintos planes, programas y objetivos que se desarrollarán a través de 35 acciones específicas.

En cuanto a la promoción de la I+i, hay que destacar que se plantea perfeccionar el sistema actual, poniendo el foco en los grupos de investigadores emergentes, en la internacionalización, así como en la investigación basada en macrodatos. En este sentido, se mejorará el uso y la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en investigación, así como la coordinación de los sistemas de información existentes.

En lo que respecta a la captación de recursos, la estrategia realizará una apuesta decidida por la investigación en red y cooperativa, especialmente entre centros, niveles asistenciales y áreas temáticas, con el fin de participar de las grandes convocatorias europeas. Asimismo, se promoverá convocatorias y acciones que impliquen la colaboración público-privada, en coherencia con las nuevas políticas del Gobierno de Andalucía.

Finalmente, en el ámbito del tercer eje estratégico, se articularán acciones dirigidas a potenciar el desarrollo del capital humano, a través de la carrera de investigación biomédica, tanto básica como clínica.

Hay que destacar que todos los planes, programas y acciones de la estrategia se han planteado para los diferentes ámbitos de la I+i del Sistema Sanitario Público de Andalucía, de modo que contempla tanto los institutos de investigación sanitaria y los centros temáticos, como los centros sanitarios hospitalarios y de Atención Primaria.