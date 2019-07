La Junta no construirá más carriles bici urbanos al ser competencia municipal

La Junta no podrá construir más carriles bici dentro de la ciudad, que tendrá que acometer el Ayuntamiento. Según fuentes de Fomento, hay informes que impiden a la Junta ejecutar vías ciclistas en suelo urbano «porque no son de su competencia», por lo que se centrará en los carriles interurbanos. Además, la Junta tampoco podrá subvencionar a los ayuntamientos para que construyan los carriles bici que se encuentren dentro de la ciudad. A pesar de ello, Fomento asegura que los carriles bici no se van a dejar olvidados y estarán presentes en el plan de movilidad que prepara. Fomento explica que «tanto Intervención general como la Asesoría Jurídica han mostrado, a través de informes, un criterio contrario a que esta Consejería pueda construir vías ciclistas en tramos urbanos». El criterio compartido, según la Junta, es que «se trata de competencias exclusivas municipales» y «son actuaciones consideradas por estos órganos como subvenciones en especie», por lo que «no pueden estar vinculadas al amparo de convenios firmados entre el Ayuntamiento y la Administración autonómica». «Ni siquiera», añaden estas fuentes, «se podría incorporar como una subvención excepcional porque no se puede justificar la excepcionalidad de un proyecto de carril bici de un territorio frente a otro».

El nuevo gobierno de la Junta no solo está revisando las carreteras previstas en Córdoba adaptándolas a la realidad actual, como la ronda Norte. También evalúa otros proyectos como el Plan Andaluz de la Bicicleta, que fue aprobado en el 2014 y que prevé la construcción de 31 kilómetros de carriles bici en la capital con un horizonte de ejecución de dos años incumplido y una vigencia que acaba en año y medio. De esos 31 kilómetros, en Córdoba solo se han ejecutado un 10%, los 3,2 kilómetros que se estrenaron entre final del año pasado y principios de este en siete puntos y que han supuesto el cierre del cinturón de vías ciclistas en el conjunto histórico y su enlace con El Brillante. El grado de ejecución aumenta (casi un 20%) si se incluyen los 3,4 kilómetros de la vía ciclista a Rabanales, planificada mucho antes del plan.

Hace unos días, la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, daba a conocer la medida que ha adoptado de proponer a la Unión Europea reprogramar actuaciones en infraestructuras financiadas con fondos Feder (entre ellas, carriles bici) por la escasa ejecución, cifrada en un 23% y por el miedo a perder dinero. Carazo dejó claro que no se aplicarán fondos Feder a carriles bici urbanos.