La Junta llama a los vecinos a denunciar las viviendas turísticas clandestinas

La delegada de Turismo de la Junta de Andalucía en Córdoba, Purificación Joyera, ha llamado hoy a la colaboración ciudadana para detectar las viviendas que operan de forma clandestina en la ciudad y que, en su opinión, "son las que generan problemas de convivencia". Joyera, que no ha tenido acceso de momento al informe presentado ayer por el Ayuntamiento de Córdoba, ha negado que en la Junta tenga mil viviendas pendientes de licencia, entre otras cosas, porque "no damos licencias sino que se presenta una declaración responsable y lo que emitimos es una resolución de inscripción que después conlleva una inspección con la que se da el registro definitivo". En ese sentido, ha indicado que "estamos al día en el registro de las declaraciones responsables y no hay atasco ninguno".

Según Joyera, en este momento hay 1.173 viviendas turísticas registradas en la ciudad y 49 en la provincia, un número que "no provoca un problema en sí mismo, según ningún indicador objetivo", asegura, "y tampoco afecta a la ocupación hotelera ni a la convivencia con los vecinos".

Lo que sí genera conflicto son "las viviendas clandestinas, las que operan sin estar en el registro, y para la Junta es una prioridad detectarlas", ha asegurado antes de llamar a los vecinos a denunciarlas. "Hay que tener en cuenta que quien tiene una vivienda turística registrada la tiene muy controlada frente a las que operan al margen de la ley" . En cuanto al número de pisos que están en esa situación, la delegada ha aludido a las mil viviendas que señala el informe del Ayuntamiento pero ha señalado que "oficialmente, no tenemos datos".

Aunque no ha podido aportar datos concretos, la delegada ha asegurado que "el servicio de inspección está sancionando a las viviendas clandestinas que perjudican al turismo porque "contra lo que hay que luchar y es una prioridad para nosotros, es contra las viviendas turísticas clandestinas".