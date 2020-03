La Junta expulsa a la asociación de Memoria Histórica del Teatro Cómico, donde tenían su sede

El presidente de la asociación de Memoria Histórica de Córdoba, José Molero, y el responsable de Memoria Histórica en el PSOE de Córdoba, Juan Díez, han denunciado esta mañana "la expulsión de dicha asociación del Teatro Cómico, que ha sido su sede desde hace siete años". Según Molero, la Consejería de Cultura les dio un ultimátum para que abandonaran este espacio en enero, tras lo cual consiguieron un aplazamiento de un mes, pero el pasado 29 de febrero tuvieron que irse definitivamente. "No nos han dado una explicación, tan solo que iban a hacer una obra de la que no tenemos constancia y que querían darle un giro al Teatro Cómico, que cada vez está cerrado más tiempo". Molero afirma que la asociación tenía proyectos presentados a Cultura para dar contenido a este edificio, pero la delegada provincial no los aceptó. "Lo de la obra no tiene sentido, puesto que ya han pintado el edificio en diciembre y nadie pinta un sitio antes de hacer una obra", han indicado, al tiempo que aseguran que la Junta no les ha expulsado de forma temporal sino definitiva.

Los representantes de la asociación han insistido en que llevan 15 años trabajando por recuperar la dignidad de las víctimas del franquismo "y cada vez que gobierna el PP los más débiles somos nosotros". En este sentido, recordó que "ya nos expulsaron de la Diputación y ahora de esta sede donde hemos estado siete años". Actualmente, tienen todas las cosas recopiladas en un almacén de UGT a la espera de encontrar un lugar. Pese a todo, ha insistido en que "vamos a seguir trabajando".

Por su parte, Juan Díez ha considerado "inaceptable" esta medida y ha anunciado que hoy mismo se va a elevar al Parlamento de Andalucía una pregunta sobre la supuesta obra que se quiere realizar en el Teatro Cómico. También ha aprovechado para mostrar el rechazo del PP al cambio de nombre de las calles Foro Romano y avenida del Flamenco "impulsado por las derechas del PP, CS y VOX", sin tener en cuenta el proceso que se llevó a cabo "con un amplio consenso" en el mandato anterior.