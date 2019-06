La Junta destinará 3,5 millones a la rehabilitación de 435 viviendas en Córdoba

La Junta invertirá 3,5 millones de euros en la rehabilitación de 435 viviendas entre unifamiliares e incluidas en bloques de Córdoba y provincia. Los datos los ha ofrecido esta mañana la delegada territorial de Fomento, Cristina Casanueva, que ha explicado los dos programas que se pondrán en marcha en los próximos días.

Por un lado, está el programa de rehabilitación de edificios, al que la Junta destinará 2,3 millones, y que se convocará esta misma semana. Por otro, el de vivienda, que se llevará 1,2 millones y que se iniciará a lo largo del mes. En el primer programa entran las ayudas para la colocación de ascensores, para las que, una vez que salgan publicadas en el BOJA, se abrirá un plazo de un mes para solicitarlas. El programa de rehabilitación de edificios tendrá tres líneas de actuación, la de

conservación, en la que entra el arreglo de cimentaciones, estructuras, fachadas y retirada de amianto, que contará con 3.000 euros, según ha detallado la delegada. En segundo lugar, está la línea de accesibilidad, que es la enfocada a la instalación de ascensores, rampas y salva escaleras, cuyas ayudas oscilarán entre los 8.000 y 17.000 euros. Por último, está la línea de eficiencia energética, en la que la subvención será de entre 8.000 y 16.000 euros. A estas cantidades se suman 1.000 euros de bonificación para los edificios catalogados y declarados BIC, que es una novedad este año. Casanueva ha asegurado que los bloques que participaron en convocatorias anteriores para la colocación de ascensores que no obtuvieron resolución tendrán más puntuación.

Las ayudas que dará la Junta son del 40% pero pueden llegar al 75% cuando los ingresos del que las solicita son inferiores a tres veces el indicador de renta Iprem, en caso de discapacidad o cuando la edad supera los 65 años y el dinero va destinado a realizar obras de accesibilidad.

CONVENIOS CON 43 AYUNTAMIENTOS

En cuanto a las ayudas de rehabilitación de vivienda, para las que la Junta ha firmado convenios con 43 ayuntamientos de la provincia, según ha informado la delegada, supondrán el 40% del presupuesto total pero también pueden llegar al 75% si se cumplen las condiciones anteriores. En este caso, se pagarán también los honorarios técnicos a personas con ingresos inferiores a tres veces el Iprem. Estas subvenciones están dirigidas al interior de pisos de un bloque o a viviendas unifamiliares. En este programa hay también tres líneas de actuación, la de conservación, destinada principalmente al arreglo de cubiertas, cuyas ayudas oscilan entre los 3.000 y 7.500 euros; la de accesibilidad, que va de 8.000 a 17.000 euros; y la de eficiencia energética, que son de entre 12.000 y 24.000 euros. Al igual que en el programa anterior, los edificios protegidos contarán con una ayuda extra. La Junta también ofrecerá un 25% más de ayuda a los jóvenes que viven en poblaciones rurales.

Por otro lado, y en relación a los cuarenta comunidades que se quedaron con convenios firmados de convocatorias anteriores para la colocación de ascensores y que con la crisis no llegaron a instalarse al no recibir las ayudas, la delegada ha explicado que esta semana han empezado varias obras y se están actualizando proyectos que, por el paso del tiempo, ya no cumplen la normativa. La Junta espera que este año estén concluidas todas las obras.