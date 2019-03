La Junta confirma que no respaldará la implantación de una tasa turística

Una creencia, su opinión y libertad de expresión NO implican la verdad absoluta. En política, una cosa es una idea y otra su eficacia. En contabilidad, sería rentabilidad. Que ahora la Junta no apoye la "tasa turística", es decir que defiende a la empresa privada ANTES que la pública, NO solo es ambigua esta decisión sino al límite de la ética. Pues los políticos NO deben olvidar (ningunear) quien les paga. Defender al sector privado es una manera de decir a la "masa silenciosa" quien es privilegiado en sus "políticas"privadas o personales. Porque efectivamente, la tasa turística RESTA, pero de NO quitar dinero público de muchos menesteres esenciales para la población y que se dedica en mejorar el "escaparate" (disparate) de las apariencias. Y que dicha tasa para mejorar la estancia de los turistas, en vez de ir a la caja pública, va a aumentar los beneficios del sector privado. A la población global de pagar la factura. Curioso. Así nos va (con 185 millones de deudas más los intereses que tener que pagar en los años venideros). Lamentable.