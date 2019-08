La Junta confirma 29 nuevos casos de listeriosis, con dos ingresos en Córdoba

La Consejería de Salud y Familias ha confirmado 29 nuevos casos de listeriosis desde el inicio de la alerta activada el pasado 15 de agosto, de forma que son actualmente 161 casos confirmados. El número de pacientes hospitalizados es de 82 (53 el día anterior), de ellos 28 son mujeres embarazadas (el día anterior eran 23).

Actualmente, se encuentran tres pacientes en la UCI (igual que el día anterior). La distribución de las personas ingresadas por provincias es la siguiente: Sevilla, 64; Huelva, 10; Málaga, 4; Cádiz, 2; Córdoba, 2; Granada, 1; en el resto de provincias andaluzas no hay ingresados.

El responsable del Servicio de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva del hospital Universitario Virgen del Rocío, José Miguel Cisneros, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la población. Cisneros ha insistido en que la mayoría de las personas afectadas que han comido el alimento contaminado y han desarrollado la enfermedad se encuentran asintomáticas en sus domicilios. Además, ha señalado que la mayoría de las personas que se encuentran hospitalizadas están también recuperándose.

En cuanto al resto de la población que no ha comido el producto contaminado, ha recordado que “no van a tener la infección porque sólo se transmite si se ha comido el alimento contaminado”. Por este motivo,

Cisneros ha pedido que “todos contribuyan a que se atienda a los pacientes que realmente lo necesitan” y ha resaltado que “si no han comido la carne contaminada no tienen por qué consultar nada ni acudir

a urgencias”.

La Consejería de Salud y Familias, a través del procedimiento habitual para alertas alimentarias a nivel nacional establecido en el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), ha

trasladado toda la información disponible a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Easan).

Salud ha informado de que los servicios oficiales de inspección de los distritos sanitarios dependientes de la Consejería de Salud y Familias "siguen haciendo intervenciones para la retirada efectiva de todo el producto de todos los establecimientos en los que se identifica que ha habido distribución del

producto". Asimismo, "se ha inmovilizado el resto de productos fabricados por la empresa y se están realizando los análisis oportunos.

ALERTA SANITARIA

La Consejería de Salud y Familias, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, decretó el pasado 15 de agosto una alerta sanitaria sobre el producto de carne mechada con el nombre comercial ‘La Mechá’, fabricado por la firma Magrudis, con domicilio en Sevilla capital, tras comprobar que este producto es el agente causante de los brotes de listeriosis registrados en Sevilla en las últimas semanas.