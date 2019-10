La Junta cifra en 5.518 los accidentes laborales en Córdoba en el primer semestre del año

El delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta en Córdoba, Ángel Herrador, ha participado recientemente en la Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales correspondiente al segundo trimestre de 2019, foro en el que están representados empresarios y sindicatos y donde ha informado de que de enero a junio se han producido 5.518 accidentes de trabajo, de los cuales 4.985 han ocurrido durante la jornada laboral y 533 fueron 'in itinere'.

Según ha indicado la Administración autonómica en una nota, la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo insiste en la urgencia de que todas las partes implicadas en la prevención de riesgos laborales (empresas, trabajadores y administraciones) intensifiquen los esfuerzos para garantizar trabajos seguros y saludables, a la vez que hace hincapié en que es un asunto de "absoluta prioridad".

Igualmente, Herrador ha detallado que 4.928 accidentes han sido leves (98,86 por ciento), 53 graves y cuatro mortales. El responsable territorial ha explicado que a partir de enero de este año 2019 existe la obligatoriedad de que los trabajadores autónomos tengan cubiertas las contingencias profesionales, "lo que implica en la práctica que ya están incluyendo al colectivo de autónomos en las estadísticas oficiales de accidentes laborales", lo que "provoca la imposibilidad de realizar cualquier comparativa con 2018 ya que induciría a error".

Según ha trasladado el delegado de Empleo, "lo que si podemos comparar es el índice de incidencia media mensual que se obtiene de dividir el número de accidentes de trabajo con baja entre el número de afiliados a la Seguridad Social con las contingencias de accidentes de trabajo cubiertas y multiplicarlo por 100.000". "Este indicador se situó en el primer semestre del 2019 en 325,76 accidentes por cada cien mil personas trabajadoras. Este dato supone un descenso del 9,74 por ciento respecto al mismo periodo 2018", ha recalcado.

"A pesar de este descenso --ha continuado Herrador--, no se debe dejar de trabajar porque nuestro objetivo debe ser cero accidentes". "Desde la Comisión, un foro de consenso y trabajo colaborativo, hemos incidido en que no solo no podemos bajar la guardia jamás, ni un segundo, ante un tema tan serio como el de la siniestralidad laboral, sino que tenemos que seguir avanzando, implicando a todas las partes, a toda la sociedad, en la seguridad y salud laboral", ha añadido.

El compromiso de la Junta con la prevención "es claro" y para ello cuenta con un marco de actuación estructurado, la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022, que aborda la planificación y la ejecución de las políticas públicas en materia de seguridad laboral.

Actualmente, se está llevando a cabo el II Plan de Actuación, que estará en vigor en 2019 y 2020, que mantiene muchas actuaciones eficaces del primer plan. El programa de actuación del personal técnico habilitado de la Junta, que colabora con la Inspección de Trabajo en el desarrollo de actuaciones de comprobación, tiene el objetivo de verificar las condiciones materiales de seguridad y salud laboral en las empresas, asegurando el cumplimiento de la normativa. Habrá un destacado aumento de las inspecciones puesto que las visitas se incrementan en 2019 en torno al 42 por ciento.

ALERTA ACCIDENTES

Se cuenta, además, con el programa Alerta Accidentes, en el que se integran de manera automática las empresas andaluzas que sufran un accidente mortal o más de uno de carácter grave, y que conlleva la asistencia del personal técnico de los Centros de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta para supervisar su situación preventiva y prestarles asesoramiento.

La Consejería de Empleo ha reforzado e intensificado también las líneas de incentivos existentes. Está ya en fase de resolución la convocatoria de ayudas para que las pymes andaluzas, que respaldan proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales y que contará con un presupuesto de 600.000 euros en la provincia. Esta convocatoria supone un incremento de dotación de recursos del 66 por ciento respecto a lo concedido en 2018 en Córdoba.

A estas hay que sumar dos líneas de ayudas más, pues se pueden solicitar subvenciones para proyectos formativos destinados a delegados y representantes sindicales y empresas. La Junta destina un millón de euros a esta convocatoria, que permanece abierta hasta el 4 de octubre.

Por otro lado, el 27 de septiembre se cerró otra línea de ayudas para proyectos de investigación e innovación en riesgos laborales, que cuentan con un presupuesto de 400.000 euros y van destinadas a universidades, entidades académicas, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro.

Para concluir, el delegado ha subrayado que también "se va a conceder una distinción para premiar anualmente a quienes hayan destacado en el mundo de la cultura de la prevención de accidentes en el trabajo". Se trata de poner en valor aquellas empresas que tengan una siniestralidad laboral cero, para que la sociedad vea la importancia de apostar por la prevención de riesgos laborales.