Junta y Ayuntamiento aplauden una alianza entre puertos por la terminal

Junta y Ayuntamiento aplauden la alianza que pretenden realizar cinco puertos andaluces (Cádiz, Huelva, Algeciras, Málaga y Sevilla) para concurrir con una única propuesta en el concurso convocado por el ADIF para gestionar la terminal ferroviaria de El Higuerón. El director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Rafael Merino, considera «un acierto» la unión, que a Córdoba «le viene muy bien» y «le puede dar un impulso», porque «son puertos importantes» y

«moverán sus productos por tren». Por ello, apoya la iniciativa, que, además, vendrá «genial» al parque logístico de la Junta.

El alcalde, José María Bellido, considera una «fantástica noticia» que haya una propuesta conjunta, tanto para «el futuro de la logística» como para la terminal. El alcalde aseguró que «la acogida ha sido fantástica» entre los empresarios y el sector logístico, aunque advierte de que aún hay un proceso de licitación abierto y que hay que esperar a que acabe. A pesar de ello, señala que la propuesta da idea «del potencial que tenemos» en logística, que «hay que aprovechar», y «demuestra que hay interés» por Córdoba.

La secretaria provincial de CCOO, Marina Borrego, piensa que el interés mostrado «pone de manifiesto la importancia logística de Córdoba y, en concreto, de la terminal» y «las muchas posibilidades de desarrollo que ofrece», que «el actual gobierno municipal no parece valorar». Borrego lamenta que «la apuesta del anterior gobierno del Ayuntamiento, los sindicatos y empresarios, expresada en el documento Córdoba Logística, no esté contando con el apoyo del actual ejecutivo municipal, que no está explotando el atractivo de Córdoba como nudo de comunicaciones». Borrego espera que «el interés que la gestión de la terminal está suscitando se traduzca en la puesta en valor del corredor central».

El secretario provincial de UGT, Vicente Palomares, opina que Córdoba tiene oportunidades con la logística y se demuestra con «el interés que muestran los puertos que optan unidos al concurso». Palomares destaca la presencia del puerto de Algeciras, que es «el primero de España y el segundo de Europa». A su juicio, «hay que seguir trabajando» por la logística y Junta y Ayuntamiento deben hacer «un esfuerzo más» y «pelear por el corredor ferroviario». Para Palomares, «el trabajo hecho antes tiene sentido y ahora más». Si fructifica el acuerdo, añade, puede «ser un espaldarazo» y «hacer de efecto llamada».