La Junta autoriza la ampliación de plazas de cuatro taxis de Córdoba

Durante las manifestaciones de taxistas contra los VTC, se jactaban de ser un servicio público, durante la feria parece que se les olvida y tienen en absoluto abandono al resto de ciudadanos, como ejemplo las largas colas en la estación de tren soportando los pobres viajeros calor, impotencia, etc. No es imágen para Córdoba. Que el nuevo consistorio busque una solución para el futuro, unos mínimos servicios, etc.