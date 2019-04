Julieta llegó con 8 semanas bajo el brazo

Ayer entró en vigor la nueva norma por la que los padres tienen derecho a ocho semanas de permiso por el nacimiento de su hijo, según se refleja en el Real Decreto Ley de medidas urgentes para la garantía de igualdad de trato y oportunidades en el empleo, una norma de la que uno de los primeros cordobeses en beneficiarse será Mariano Rodríguez, un joven de 33 años, cuya esposa, Jerusalén Calvo, dio a luz a la pequeña Julia, en el hospital Reina Sofía.

Mariano trabaja en una tienda dedicada, precisamente, a artículos y productos para los niños y la «crianza natural». Mariano explica que por la empresa le corresponde una semana y, ahora, las otras ocho de la nueva norma. Su mujer es médico y tiene derecho a 16 semanas, más la lactancia y alguna más que le concede el SAS. Mariano dijo ayer a este periódico que no sabe todavía cómo administrar este largo periodo que le corresponde. «Yo había pensado en tomarlo todo seguido y desde el primer momento, para compartir con mi mujer el trabajo en estos primeros meses, pero la empresa me ha planteado la posibilidad de estudiar la fórmula que mejor me venga. Así que en estos primeros días lo pensaré despacio», explicaba este padre novato que señalaba que para hacerlo todo correctamente recurrirá a un profesional que le ayude a gestionar todo el trámite burocrático.

El real decreto que ayer entró en vigor fija que ahora los progenitores «distintos de la madre biológica» disfrutarán de ocho semanas de permiso. Hasta ahora, y desde el verano del pasado año, los padres disfrutaban de cinco semanas.

Mariano Rodríguez, con su hija y su esposa, ayer en el hospital. SÁNCHEZ MORENO

Una de las condiciones que impone esta nueva norma es que las dos primeras semanas del permiso deberán disfrutarse tras el parto. Las otras seis semanas sí se podrán tomar a partir de las dos primeras, de forma intermitente, pero siempre antes de que el bebé cumpla el año. Un detalle importante, además de que el permiso es retribuido al 100%, es que es intransferible. Es decir que si el padre, por algún motivo, no puede o no quiere hacer uso de él, se dará por perdido, porque no podrá cedérselo a la madre.

Este incremento del permiso de paternidad para este año tiene como objetivo la equiparación progresiva con el de maternidad en el año 2021, de forma que el año que viene, este permiso se ampliará a 12 semanas y alcanzará las 16 dentro de dos.

La previsión del Gobierno es que en el 2021 los dos permisos serán iguales e intransferibles para ambos progenitores y pasarán a llamarse permisos por nacimiento, que incluye parto o adopción.