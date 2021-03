Juanma Moreno: "La desigualdad es la mayor vergüenza que puede tener una sociedad"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha entregado este lunes, 8 de marzo, en el Palacio de Congresos de Córdoba, los premios Meridiana 2021, que llegan a su 24º edición, entre los que figuran dos para Córdoba, el IES Galileo Galilei, por su proyecto Buzón Violeta, y Rabanales 21, por su concienciación a las alumnas para que escojan carreras científicas y tecnológicas.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha calificado esta entrega de los premios Meridiana como "uno de nuestros días grandes en el calendario", ha sido rotundo al manifestar que "la desigualdad es la mayor vergüenza que puede tener una sociedad" y que "sin igualdad no hay civilización", y "si no entendemos esto, no hemos entendido nada". El presidente de la Junta ha señalado que "el prejuicio, la ignorancia y la insensibilidad son las claves del machismo, al que hay que combatir de forma contundente todos los días del año". Además, ha manifestado que "la violencia contra las mujeres tiene que terminar ya, no puede haber una víctima más, esto nos destroza como sociedad". Y ha recordado que este año 261 chicas jóvenes han sido atendidas en el IAM por violencia de género, "en pleno siglo XXI", algo que, ha dicho, "me causa vergüenza y repugnancia".

A las mujeres premiadas les ha reconocido que "abren camino", y son ejemplo para que "hombres y mujeres sigamos vuestros pasos". Moreno ha insistido en que "el mundo sería más hermosos, justo y feliz si tomáramos ejemplo de cada una de estas mujeres, si todos comprendieran que la valía no tiene género".

Al acto ha asistido la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, que ha pronunciado al inicio del acto un sentido discurso, muy valorado y aplaudido por los presentes, así como la directora del IAM, Laura Fernández. También han querido reconocer a las mujeres premiadas, con su presencia, el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el consejero de Salud, Jesús Aguirre; la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, y el delegado del Gobierno andaluz, Antonio Repullo.

Las galardonadas con los Premios Meridiana 2021 son: en Iniciativas que promuevan la educación y el desarrollo de valores para la igualdad el Instituto de Educación Secundaria (IES) Galileo Galilei de Córdoba por el proyecto Buzón violeta y la filóloga y experta en coeducación Elisa Constanza Zamora Pérez, de Sevilla; o en Iniciativas en los medios de comunicación, publicitarios y en las redes sociales se premia a la fotógrafa y cineasta Remedios Malvárez Báez, de Huelva, y a la fundadora del Club de Malasmadres Laura Baena, de Málaga.

En Iniciativas I+D+I las premiadas son el Parque Científico Tecnológico de Córdoba Rabanales 21 por su programa Ciencia y Tecnología en Femenino y María Castellano Arroyo, de Jaén, médica especializada en el campo de la medicina legal y forense y primera mujer catedrática de una facultad de medicina española; en Iniciativas de producción artística, cultural o deportiva se reconoce a la internacionalmente conocida bailaora y coreógrafa de flamenco María Jesús Pagés Madrigal, de Sevilla.

En Iniciativas contra la violencia de género se distingue a Ana Bella Estévez, de Sevilla, activista y superviviente de la violencia de género que ha creado la Fundación Ana Bella para la Ayuda a mujeres maltratadas y madres separadas.

En Iniciativas empresariales, se ha premiado a la presidenta de la fundación Mujeres Imparables, Lola Rueda, una red profesional sin ánimo de lucro, y en iniciativas contra la exclusión social, el premio ha sido para Gloria Bazán, que nació con parálisis cerebral y ha hecho visible su historia de superación, siendo hoy un referente para otras mujeres con discapacidad.

El premio especial de honor Carmen Olmedo ha sido para Pilar Gutiérrez Pascual, abogada feminista, que participó desde el principio en el Instituto Andaluz de la Mujer, la cual ha hablado en nombre de todas las premiadas. Pilar Gutiérrez ha manifestado que "las brechas de desigualdad son una amenaza" y ha pedido que "se siga trabajando" con "rechazo y denuncia" hacia comportamientos machistas y que se continúen impulsando acciones y esfuerzos hacia una sociedad libre de violencia de género".

El acto ha finalizado con la actuación de la cantaora Rosarito La tremendita con la canción Al mal tiempo.