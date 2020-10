Juana Salmoral: «El mes y medio que hemos cerrado eran los meses estrella»

-¿Cree que ha afectado al comercio de cercanía más que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

-Pues sí, yo veo al comercio de cercanía más afectado que otros sectores porque, bueno, la gente se presta más a las reuniones, pero a ir a una tienda... En el comercio nos hemos ido bandeando, los clientes te esperaban en la puerta, se hacían turnos, pero han bajado las ventas mucho. Hay que tener en cuenta que el mes y medio que hemos estado cerrados eran los meses estrella de mi sector, que es el de la moda infantil, y al haberse anulado comuniones, haber perdido las ventas de primavera, de Semana Santa, que para nosotros es el momento de la mayor parte de las ventas, se ha notado mucho, tanto como que vamos a ver si no nos cuesta el dinero.

-¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

-Bueno, las ventas online están haciendo mucho daño a los pequeños comercios y las grandes superficies también, por supuesto. Yo creo que esos son los dos puntos que hacen ahora mismo más daño porque, por ejemplo, las políticas de devolución de las franquicias no son las que nosotros podemos ofrecer. Yo no puedo permitirme mandar unas prendas a una clienta, que me las devuelva todas y correr yo con los gastos de envío, pero eso una franquicia sí puede hacerlo.

-¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

-Lo mismo publicitarnos algo más, no sé, a lo mejor ahora para la campaña de Navidad el Ayuntamiento podría ambientar también los distintos barrios, no solo el centro de la ciudad, para animar a la gente un poco a comprar también en los barrios. Podrían darnos alguna ayuda para promocionarnos, porque muchas tiendas pequeñas no se pueden permitir hacer publicidad. Y claro, se podrían bajar impuestos, eso ayudaría mucho, pero en esto yo no me atrevo a abrir la boca porque soy consciente de lo que hay.

-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

Mucha. Yo creo que debería potenciarse mucho más, porque el comercio de cercanía puedes ofrecer muchas cosas, por ejemplo, pueden ofrecer multimarcas y acceder a artículos diferentes, no que con las grandes superficies todos vamos vestidos igual. Yo lo he dicho muchas veces, que ojalá hubiera tiendas de mayores como la mía, porque yo puedo ofrecer varios proveedores y cada uno tiene su estilo y hay más variedad. Además, yo creo que los pequeños comercios dan la vida que requiere una ciudad y los barrios, porque sin comercios no hay nada. En los comercios de cercanía puedes conseguir cualquier cosa que necesitas a mano, no te tienes que desplazar.