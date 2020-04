Juan Pérez: «Busquemos la luz en la solidaridad y la cooperación»

-¿Qué es lo más positivo que extrae de la situación que estamos viviendo con el coronavirus?

-La solidaridad. En cierta forma, todos nos sentimos frágiles ante la pandemia y ese sentimiento se ha transformado en una necesidad responsable de auxiliar al vecino, al cercano. Ayudando a los demás, nos ayudamos a nosotros mismos. El respirador que fabrico con mi impresora 3D quizá le sirva mañana a mi amigo o la mascarilla que coso tal vez evite el contagio de un familiar. Entre tantas tinieblas, busquemos la luz de la solidaridad y la cooperación.

-¿Qué enseñanza tenemos que obtener de lo que está pasando?

-Que pese a todos los descubrimientos seguimos siendo vulnerables. Respetemos el planeta, cuidémoslo, como conviene cuidar la sanidad. Valoremos las políticas públicas. Redefinamos las residencias para personas mayores: deben tener espacios medicalizados y una gestión sanitaria. Apostemos por la economía digital y las nuevas tecnologías en los procesos educativos. Y disfrutemos de todo lo mucho y bueno que nos rodea, disfrutemos de las personas.

-¿Qué cuatro acciones concretas adoptará una vez que finalice el estado de alarma?

-Apenas había trascurrido la primera quincena del estado de alarma, en nuestro Ayuntamiento ya redactábamos el plan especial de emergencia social y económica, con más de 50 medidas concretas: desde nuevas prestaciones a familias más vulnerables hasta bonificaciones de impuestos para los negocios o ayudas a la vivienda.

-¿Cómo debe contribuir la iniciativa pública y la iniciativa privada para remontar la situación?

-Decía Einstein que «en los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento». Mi experiencia política en la gestión pública me dice que la incorporación de la iniciativa privada a la esfera de lo público es plausible. Y cuando me refiero a la iniciativa privada no necesariamente me estoy refiriendo a inversión. Desde la Administración nos toca facilitar, en todo lo que se pueda, la generación de empleo; propiciando, al mismo tiempo, la igualdad, el bienestar y el progreso. De la mano, crearemos nuevas oportunidades de desarrollo.