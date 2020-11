Juan M. Sánchez: «En el comercio de barrio antes había más ambiente de ayuda»

¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del Covid-19 y por qué?

Depende del tipo de comercio y de la actividad. En mi caso, reconozco que durante la parte dura del confinamiento he tenido bastante trabajo, porque a la gente le daba más miedo alejarse del barrio o entrar en una gran superficie para comprar. Han sido días en los que he trabajado muchísimas horas, pero que nadie piense que nos hemos hecho ricos, lo que hemos conseguido es un sueldo digno, que por desgracia no es habitual. Sin embargo, iniciada la desescalada, algunas personas perdieron el miedo y volvieron a las grandes superficies. No obstante, tengo que agradecer a todos los clientes que han confiado y siguen confiando en mí para seguir comprando mis productos cárnicos y elaborados. Gracias a ellos seguimos adelante.

¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

Las cosas han cambiado mucho. Antes, había un ambiente de más ayuda entre unos y otros y la gente compraba en los barrios. No existían tantas grandes superficies, que están haciendo mucho daño a los comercios pequeños. En esta carnicería hace dos décadas había ocho personas trabajando, ahora estoy yo solo. Aunque se crea lo contrario, los pequeños comerciantes creamos más empleo que las grandes cadenas, con las que además no podemos competir en precios. Lo que no puede pasar es que algunos establecimientos tiren los precios, es una competencia desleal que no es soportable y que está acabando con negocios de toda la vida.

¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las distintas administraciones públicas?

Pueden poner en marcha más ayudas económicas porque, por ejemplo, los comercios de actividades esenciales no han recibido ninguna ayuda y, ahora, encima nos suben la cuota de autónomo. En el peor momento. Además, hay que cuidar mucho más la limpieza, la poda de los árboles y la iluminación, porque hay calles oscuras del Parque Cruz Conde que parecen abandonadas.

¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

Mucha más importancia de la que tiene actualmente. Antes sí se le daba esa relevancia. Es un comercio donde prima, esencialmente, la confianza. Por ejemplo, yo siempre voy a asesorar a mis clientes sobre el tipo de carne que se pueden llevar y nunca les voy a engañar. Muchos comercios de cercanía estamos haciendo un gran esfuerzo por ayudar a las personas mayores del barrio o por facilitar las cosas a los clientes con los servicios a domicilio o el pago por Bizum.