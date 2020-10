Juan J. Notario: "El gran reto del comercio es la transformación digital"

-¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

-Hace tiempo que el comercio de cercanía se enfrenta a retos de transformación y la crisis del covid-19 demanda el acelerar en este proceso. El pequeño comercio de Córdoba se viene enfrentado desde hace tiempo a retos como la competencia de las grandes franquicias, las grandes superficies y el auge del comercio electrónico. En España se venía perdiendo el miedo a la compra on line, y el covid-19 nos ha traído confinamiento, teletrabajo... nuevas situaciones que propician mucho más esta falta de miedo. Los comercios de cercanía que no estén en proceso de transformación en la actualidad tendrán mayores dificultades, a diferencia de otros sectores.

-¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

-Ante un consumidor con tendencia de consumo no presencial el gran reto del comercio de cercanía es la transformación digital. Dejar escapar el tren de la digitalización supondrá, irremediablemente, la muerte segura de los comercios que no se adapten. Y es que la transformación digital no tiene marcha atrás, por cuanto supone de cambio de paradigma en la sociedad en la que vivimos acelerada, a la velocidad de la luz, por la crisis del covid-19. Otro gran reto es el de la capacitación del comerciante digitalmente. El desarrollo de comercios electrónicos y su posicionamiento en el mercado no es barato, de aquí surge la necesidad de que el comercio de cercanía apueste por el desarrollo de ‘marketplaces’ locales, que cubra la necesidad actual del consumidor de sin salir de casa.

-¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

-Es clave el desarrollo por parte de las administraciones de marcos de ayuda y apoyo al comercio de cercanía. Pero ayudas cortoplacistas y que lleguen de inmediato al sector. La Administración es lenta, la crisis del covid-19 ha acelerado muchísimo la necesidad de transformación de los comercios de cercanía y las acciones deben ser inmediatas no solo en su ejecución, si no y con mayor medida en su repercusión directa al sector.

-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

-Estoy seguro de que cualquier persona prefiere productos locales, antes que comprar un producto que ha recorrido medio mundo. De igual manera se valora más el comercio local que el negocio que desconocemos. El consumidor está comprometido con la economía local. Son muchas las familias al frente de estos comercios de cercanía y generan riqueza local, empleo... Es clave apoyar al sector desde el consumo y la Administración.

(Redacción: Conso Domínguez)