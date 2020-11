Juan Fº Dios: «La gente se ha acostumbrado al comercio 'on line'»

¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

Por supuesto que sí. Sobre todo, durante los meses de confinamiento domiciliario, porque ante la imposibilidad de salir a la calle y el cierre de nuestros establecimientos, la gente ha tirado más de la compra on line y del comercio electrónico porque no le quedaba otra opción en ese momento. El problema ha sido que mucha de esa gente ya se ha acostumbrado a comprar en estas plataformas y tiendas on line y eso nos está quitando muchos clientes y muchas ventas a los pequeños comerciantes. Es una tendencia de ventas negativa que se mantuvo durante la desescalada y que continúa en la actualidad.

¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

La principal dificultad que nos encontramos, sobre todo en lo que concierne a mi sector que es el de la papelería o los libros, es la existencia del comercio electrónico, con el que es imposible competir en precios. Son grandes compañías empresariales y plataformas que están muy bien posicionadas en internet y que consiguen de los fabricantes grandes descuentos a los que nosotros no tenemos acceso, por lo que no podemos competir en precios con ellos.

¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las distintas administraciones públicas?

Hay varias medidas que las administraciones públicas tendrían que poner en marcha y que mejorarían la situación del pequeño comercio cordobés. En primer lugar, las administraciones tienen que fomentar el comercio de cercanía creando, por ejemplo, centros comerciales abiertos o proporcionando a la ciudadanía bonos de descuento para canjear en nuestros establecimientos. También haría falta ayuda económica, ya sea a través de subvenciones o en exención de impuestos. Finalmente, una acción que sería de gran utilidad es la creación y posicionamiento de plataformas on line que asocien a varios comerciantes del mismo sector y que nos permitan ofrecer nuestros productos. Ahora mismo, digitalizar y posicionar una tienda en la red es algo demasiado caro para una pequeña tienda de barrio que no se lo puede permitir.

¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

Para Córdoba, que es una ciudad mayoritariamente de servicios, el comercio de cercanía es algo fundamental. Le da vida a los barrios y mueve a la gente. Además, pienso, y estoy convencido de ello, que nuestro colectivo es uno de los que crea más puestos de trabajo en un territorio que no tiene grandes centros industriales ni comerciales.