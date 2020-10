Juan Carretero: «Me sorprende el esfuerzo de los cordobeses por prosperar»

Juan Carretero, teniente coronel de la Guardia Civil celebra el premio 'Cordobeses de Año' otorgado a la institución por sus valores sociales.

- La Guardia Civil de Córdoba recibe el premio Cordobeses del Año. ¿Qué significa para vuestra institución?

-Un reconocimiento muy importante, por el nombre del premio y por el agradecimiento que debemos al Jurado y al Diario Córdoba que lo ha hecho posible. Al Diario Córdoba y al Jurado del premio, les quedamos agradecidos porque conceden el Cordobeses del Año a la Guardia Civil por sus valores sociales y eso constituye una especial emoción en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo por la pandemia. La Guardia Civil ha estado muy atenta y muy cerca de los más necesitados, también durante el estado de alarma, y lo hemos hecho porque el espíritu benemérito forma parte de nuestro ADN desde el primer día en que pisamos las academias del Cuerpo. Este reconocimiento a la Benemérita significa que las instituciones cordobesas han valorado la vocación de servicio, entrega y abnegación de su Guardia Civil.

- ¿Cómo es liderar la Guardia Civil en Córdoba?

Ante todo, es una labor de equipo. Compleja, pero muy gratificante. Me corresponde la responsabilidad de estar al Mando de la Comandancia, que es una Unidad de ámbito provincial, donde el mayor potencial es la profesionalidad y calidad humana de los Guardias Civiles. Mandar la Guardia Civil de una provincia requiere atender con criterios de calidad a sus ciudadanos, mantener unos buenos índices estadísticos de seguridad y estar dispuestos a prestar colaboración a todas las instituciones que tienen la responsabilidad de hacer de Córdoba una provincia segura, próspera y con futuro. Tenemos una vertiente interna quizá menos conocida pero prioritaria para el Jefe de la Comandancia, que es la gestión de los recursos humanos y materiales de los más de 1.100 guardias civiles y más de 50 acuartelamientos que tenemos distribuidos por tierras cordobesas. En este aspecto, se integran la formación y promoción profesional de las mujeres y hombres destinados en la Comandancia, las políticas de conciliación profesional y personal, la seguridad laboral, dotarnos de medios adecuados para prestar servicio, como transmisiones, chalecos de protección, vehículos adecuados o capacidades informáticas. Y al mismo tiempo, tenemos que atender los graves problemas de seguridad ciudadana que afectan a los ciudadanos en nuestros tiempos, como la violencia de género, la amenaza terrorista, los ciberdelitos, los delitos contra el medio ambiente y las formas más peligrosas de crimen organizado, habitualmente relacionadas con el narcotráfico y el blanqueo de capitales.

- El trabajo que realiza la Guardia Civil en Córdoba es duro, diario y constante. ¿Cómo se mantiene esa concentración y ese esfuerzo cada día?

- Pues desde luego, con mucha ilusión. Nos gusta ser Guardias Civiles y la gran mayoría de las ocasiones, nos vale como recompensa la satisfacción del deber cumplido. Y digo que en la mayoría de las ocasiones es suficiente esa satisfacción íntima, porque premios como los Cordobeses del Año también son de agradecer y marcan que vamos por el buen camino, que es el de una profesión vocacional, cercana al ciudadano y que mantiene los valores de honor, espíritu de servicio, disciplina, lealtad y compañerismo. Los Guardias Civiles de Córdoba conocen bien esta provincia, muchos de ellos tenían aquí sus familias o se han establecido en Córdoba tras obtener destino en la Comandancia. Eso les permite compartir problemas y anhelos con el resto de ciudadanos y les da un plus de experiencia a la hora de afrontar su servicio diario. Es una fortaleza de nuestros guardias más veteranos que se ve complementada con la juventud y el empuje de los guardias civiles en prácticas, que cada año se distribuyen por los pueblos de nuestra geografía.

- ¿Cuáles han sido los mayores retos de la Guardia Civil de Córdoba? ¿Y sus mayores logros? ¿De qué se siente especialmente orgulloso?

- Desde que en 1845 se despliega la primera Compañía de la Guardia Civil en Córdoba, imagino que los retos habrán sido continuos y de todo tipo, pero me ceñiré a los que he tenido el honor de vivir en primera persona. Sin duda, el mayor reto de los últimos tres años ha sido la respuesta del Cuerpo durante el estado de alarma decretado por la pandemia del covid-19. Ha sido una situación inédita para todos los ciudadanos, también para la Guardia Civil, pero puedo decir con orgullo que los hombres y mujeres del Cuerpo actuaron de modo sobresaliente y supieron garantizar el cumplimiento de las leyes a la vez que destacar el espíritu benemérito que llevamos dentro para atender a los ciudadanos que más lo necesitaban. Son muchos los logros que destacaría de la guardia civil cordobesa. En el ámbito de las infracciones penales, 2019 registra los datos más bajos de la última década. Igualmente, importante es el descenso continuo de los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas que tanta relevancia tienen en la economía y futuro de los municipios cordobeses. También hemos dado un impulso importante a la lucha contra el tráfico de drogas, el contrabando de tabaco y la criminalidad organizada que suele llevar aparejada. Entre los logros, también quiero destacar los llevados a cabo por el Seprona, en defensa y protección del medioambiente y el patrimonio histórico. Y si tengo que destacar otros aspectos de los que me sienta orgulloso, sin duda es la colaboración que nos prestan los ciudadanos e instituciones cordobesas.

- En materia de seguridad, ¿cree que tenemos algo pendiente? ¿Cómo podemos mejorar?

- Muchos aspectos pendientes. Ese es nuestro día a día y anualmente revisamos resultados y nos marcamos objetivos de mejora. Tenemos que avanzar como sociedad en la lucha contra la violencia de género. Necesitamos concienciación y educación, antes de llegar a aplicar medidas policiales. El sistema Viogen de la Secretaría de Estado de Seguridad está muy bien articulado y, recientemente, hemos renovado con la Subdelegación del Gobierno y los Ayuntamientos, los protocolos de colaboración entre la Guardia Civil y las respectivas policías locales. Tenemos pendiente, además, el uso seguro de las nuevas tecnologías, para que empresas y ciudadanos puedan sacar todo el potencial que permite internet. En ese sentido, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Universidad de Córdoba, pusimos en marcha el Foro Sociedad y Seguridad Ciudadana. Su primera edición se dedicó a la ciberseguridad.

- ¿Qué destacaría desde su óptica de la ciudadanía cordobesa?

- Sin duda el carácter acogedor y el luchador. Desde que alcancé este destino hace tres años, me han sorprendido los esfuerzos de los cordobeses por prosperar y ofrecer oportunidades para que sus jóvenes continúen su actividad profesional en esta tierra, aspirando a crear además oportunidades de empleo para seguir atrayendo gente y recursos a los pueblos de la provincia.

- ¿Cómo es el futuro de la Guardia Civil? ¿Qué proyectos nuevos le depara?

- La Guardia Civil es un Cuerpo que se ha caracterizado por su versatilidad, adaptándose a los cambios y demandas de la sociedad desde hace 176 años. El futuro es alentador, porque seguimos desarrollando nuestras misiones por tierra, mar y aire y porque cada vez nuestro día a día está más marcado por la necesidad de cooperación internacional. A partir de ahí, para pensar en el futuro, la Guardia Civil trabaja con escenarios de Plan Estratégico a cuatro años, lo que permite marcar objetivos más concretos entre los que se encuentran algunos que nos afectarán de lleno a tierras cordobesas como incrementar el número de mujeres que forman parte de la Guardia Civil, o mantener unos criterios de calidad uniformes en nuestra prestación del servicio en todo el territorio nacional.