Juan Carlos Gordillo: «Es necesaria inversión para adaptarse a la nueva realidad»

-¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

-La crisis del covid-19 sanitariamente es evidente que está afectando, no hace falta hablar de las muertes y de los muchos contagios que se han producido y se están produciendo. Pero a nivel comercial está afectando de una manera drástica al comercio, y por supuesto como siempre al pequeño y al de cercanía. Sí que es verdad que realmente donde está haciendo estragos es al sector servicios y mucho más al que no esté especializado. A nivel particular mi sector es servicio pero de primera necesidad y sanitario, con lo cual, exceptuando los meses de confinamiento, nuestros paciente-clientes, realmente han tenido que seguir consumiendo nuestro producto, por ello sigo insistiendo en la especialización y personalización.



-¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

-Centrándonos en mi zona que es el centro de Córdoba, el tema de la crisis sanitaria del covid-19 está afectando porque el consumo ha caído y la demanda se dirige a sectores muy específicos, pero este grave problema es un añadido a la situación y deficiencias en el mantenimiento y la conservación e implicación en la zona Centro de nuestra ciudad.

-¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las distintas administraciones públicas?

-Sabiendo que la crisis sanitaria está golpeando duramente al comercio, está situación se está convirtiendo en nuestra nueva realidad y a ello hay que añadir las anteriores deficiencias que se pidieron solucionar a nuestras administraciones. Una de las acciones sería una limpieza y conservación exhaustiva de la zona, facilitar el aparcamiento y el acceso a ella. Ayudas tanto a propietarios para alquilar locales, como lógicamente ayudas a los arrendatarios, y por supuesto un plan urbanístico global de la ciudad, porque no es coherente que el turismo, nuestra fuente de ingresos principal, hasta el momento, esté solamente ubicada y enfocada alrededor de un monumento histórico y no se extienda a la zona comercial del centro.



-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

-Pienso que la máxima prioridad, sería, especializar y particularizar precisamente algo tan cercano como nuestros productos y llevándolo al comercio cercano; nuestros productos son de primera calidad: la espartería, nuestros olivares, nuestros productos cárnicos e ibéricos, nuestra joyería y la moda que la convirtamos en ejemplo de elegancia como siempre lo ha sido. Ahora mismo necesitamos esa atención personalizada y de cercanía, explotarla al máximo.