José María Navarro: «Como la gente no sabe lo que nos viene pues va reservándose»

-¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

-Sí, por supuesto. La prueba está en la poca gente que hay en el barrio, por las calles no circula nadie, por la mañana quizá algo, un poquito, pero por la tarde ya el barrio está desierto y como no sea en comercios con cita previa no viene nadie a los comercios. Yo creo que un poco es el miedo y otro poco es también la economía. Como la gente no sabe lo que nos viene, lo que nos espera, pues va reservándose vaya a ser que pueda ir a más y eso también les echa para atrás a la hora de consumir en la calle.

-¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía?

-En los pequeños comercios... los impuestos y sobre todo en mi sector, el de las peluquerías, no subieron hace varios años el IVA del 10 al 21% de golpe y porrazo. Nosotros teníamos dos salones y tuvimos que cerrar uno porque está subida no pudimos asumirla. Yo he llegado a tener 13 personas aseguradas y sin embargo ahora estamos bajo mínimos, estamos cinco de los cuales tengo a tres en ERTE. Y la venta online, que está ahora en auge por la cosa de no querer o tener miedo a desplazarnos a los sitios hacemos más compras online. Yo con el confinamiento empecé a utilizar algo más la compra online pero buscado siempre productos que a los dos días sé que los voy a recibir, sé que es de un sitio cercano, por lo menos que no tiene que venir del extranjero ni nada yo, pero sí, creo que la venta online ha subido, sí.

-¿Qué acciones crees que se deben adoptar desde las administraciones?

-Hombre, apoyar más a las empresas porque es que son las que dan trabajo. Yo creo que un tanto por ciento importante de los comercios lo que necesitan es ayuda. No se puede estar trabajando, abrir la persiana todos los días con personal en ERTE, con los mismos impuestos, con los gastos que son los mismos porque subir la persiana cuesta lo mismo y sin recibir ningún tipo de ayuda y si recibes algún tipo de ayuda es mediante unos préstamos que al final hay que pagarlos y cuando todo esto se acabe se te van acumulando los gastos más todo lo que llevas arrastrando. Es que no se puede.

-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

-El comercio es muy importante para la ciudad, es que es el motor de cualquier ciudad. Si no hay comercio, tú fíjate en cualquier barrio que no tiene comercio, en el que no hay locales y solamente hay viviendas, la gente tiene que desplazarse a otros sitios para comprar cualquier cosa mientras que en un barrio donde hay tiendas la gente se queda en ese mismo barrio, hace sus compras ahí. El comercio es súper importante.

