José María Molina: «Se ha producido en mí una evolución como poeta»

El escritor José María Molina fundó en 1989 Ánfora Nova, una revista literaria que se ha convertido en una de las más importantes que se editan en España.

-¿Qué siente al haber sido nombrado Cordobés del Año?

-Siento una gran alegría y un enorme motivo de satisfacción porque este premio constituye uno de los reconocimientos más destacados de nuestra tierra cordobesa

-¿Qué cree que ha aportado Ánfora Nova a Córdoba?

-La revista literaria y editorial Ánfora Nova ha cumplido 30 años de trayectoria fértil y cualificada, que la ha convertido en un imprescindible referente de la cultura cordobesa, que ha contribuido a su puesta en valor y a su proyección a nivel nacional e internacional.

-¿Cómo ha cambiado la publicación en 30 años? ¿Y usted? ¿Qué siente cuando mira atrás y ve todo lo que deja en el camino?

-El cambio ha sido tanto a nivel de continente como también a nivel de contenido. En los primeros números el formato era de cuartilla prolongada con una extensión de 60 páginas e impresión a una sola tinta. Posteriormente se introdujo el formato A4, el color, el encuadernado por cosido --como si fuera un libro- y el aumento de la extensión a entre 120 a 240 páginas. También a nivel de contenidos la revista ha evolucionado a la configuración de monográficos basados en temáticas concretas, conservando las secciones de poesía, narrativa, ensayo y traducción. A nivel personal también se ha producido en mí una evolución como poeta y narrador que he ido configurando una trayectoria bibliográfica en la que he ido publicando alternativamente obras poéticas y libros de relatos. La verdad es que cuando miro atrás me satisface enormemente toda la evolución y proyección que hemos experimentado tanto la revista Ánfora Nova como mi propia trayectoria creativa.

-¿Hay algunos valores concretos que hayan impregnado su revista? ¿Cree que es importante tener algo a lo que aferrarse o la literatura está por encima de todo?

-La pluralidad y el eclecticismo de sus contenidos, que se complementa con una línea estética cuidada y exigente, evidencian su compromiso con los valores sociales universales como la paz, los Derechos Humanos, la justicia, el arte, la ecología o la mujer, que configuran su relevancia y difusión internacional por un gran número de países de los cinco continentes. En esa difusión internacional la revista ha contado con la inestimable colaboración de la Unesco, organismo que ha participado en la edición y distribución de algunos de sus monográficos. Son precisamente esos principios y esos valores transversales anteriormente mencionados lo resortes a los que siempre nos hemos aferrado .

-Sus páginas han acogido textos inéditos del Premio Nobel Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, José Saramago, Rafael Alberti o Rigoberta Menchú, entre otros. ¿Qué es ha sido lo más gratificante de poder incluirlos en Ánfora Nova?

-Ha sido muy gratificante el poder contar con la colaboración de esas personalidades del mundo de la cultura, el contactar con ellos y, en muchos casos, en llegar a establecer una amistad personal. En los más de treinta años de andadura la revista Ánfora Nova se ha consolidado plenamente, a nivel internacional, como una de las publicaciones de mayor prestigio y solera de este género literario. Fundada en 1989, ha publicado ciento veinte números de gran repercusión internacional, en los que ha colaborado un relevante y nutrido elenco integrado por más de quinientos escritores y artistas plásticos de unos cincuenta países.

-¿Qué cree que ha aportado Rute, municipio en el que está la sede de Ánfora Nova, al panorama cultural y literario de Córdoba?

-Rute siempre ha sido una localidad estrechamente relacionada con la literatura. En su seno ha nacido un buen número de excelentes poetas como Mariano Roldán o Ángeles Mora. También, Rute ha servido de motivo de inspiración de grandes obras literarias como son algunos de los libros de Rafael Alberti (Cales negras, El alba de alhelí, La arboleda perdida, El adefesio…), quien residió allí durante algunas temporadas en la casa de su hermana María, que además estaba casada con el notario de la localidad.