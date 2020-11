José Luis Ramos: «Tengo que agradecer que los vecinos apoyan mucho el comercio»

-¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

-Sinceramente creo que está afectando más a otros sectores, el turismo, la hostelería. Yo tengo que agradecer que los vecinos de mi barrio apoyan mucho el comercio a pesar de que está la cosa mal. En el gremio de las ferreterías se ha notado bajón, pero los clientes han seguido apoyándonos. Después del confinamiento, ha sido un boom, hemos subido un 70% respecto al mismo mes del año pasado porque la gente está en su casa y aprovecha para hacer arreglos y hay gente que es reacia a ir a un centro comercial y por eso hemos aumentado clientes también.

-¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía?

-Creo que tenemos la fama de caros respecto a los centros comerciales y muchas veces la gente coge el coche y se va a un centro comercial y llena el carro sin comparar precios y aquí siempre comparan, y es un error muy grande, porque nosotros tenemos mejores precios o igual que los centros comerciales y encima aquí tienen la ventaja de la atención personal, de la solución de problemas y de dudas que no se lo dan en el centro comercial. Es verdad que a todo el comercio pequeño la venta por internet le hace daño, pero nosotros tenemos muchos clientes que, o no les gusta comprar por internet o no tienen capacidad de compra por internet y les gusta que les aconsejen, sobre todo gente mayor.

-¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

-Ahí no me puedo meter. Ellos tienen un papel muy complicado, como esto no ha pasado nunca, no sé cómo pueden ayudarnos. Creo que en tema de impuestos, intentar que sean lo menos altos posible o ayudas en ese sentido, a rebajar el autónomo, y ayudarnos con el alquiler. Ellos no pueden llevar a la persona a comprar al comercio de barrio, no pueden obligarle, pero a nosotros si nos pueden ayudar económicamente para subsistir el mes. Necesitamos ayudas económicas o fiscales.

-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

-Se ha ido perdiendo el comercio de cercanía con la venta por internet y en el centro comercial, pero luego echan en falta cuando pasean por el barrio las tiendas y se lamentan de que se están cerrando negocios y claro, están cerrando por falta de ventas, porque por un euro o dos prefieres ir al centro comercial o buscarlo por internet, pero al final te sale más caro porque si tienes un problema no te lo solucionan, si vienes a la tienda de barrio te lo solucionan en el momento. El comercio de barrio es importantísimo, es esencial, sobre todo para las personas mayores que tienen poca movilidad y no van a coger el coche para ir a comprar una sartén.