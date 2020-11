José Ángel Moreno: «Me da pena cómo los mayores temen venir a nuestras oficinas»

-¿Cree que ha afectado más que a otros sectores la crisis del covid-19 al comercio de cercanía y por qué?

-Sí, naturalmente que sí. Es algo obvio y creo que nadie cuestiona que la crisis ha afectado al comercio de cercanía más que a ningún otro. Este tipo de negocio, en el caso de los agentes comerciales de seguros, es de trato y cercanía con nuestros asegurados. Ahora, con la situación que vivimos y sufrimos desde hace meses, se hace mucho más difícil la gestión comercial y tramitaciones de administración con nuestros asegurados.

-¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

-Para empezar tenemos que centrarnos en analizar el concepto cercanía. La cercanía, como su propio nombre indica es un trato cercano y próximo, pero, claro, con las medidas de seguridad que nos han impuesto no podemos entablar, gestionar y ayudar a los clientes con el trato cercano personal que necesitan. Me da pena cómo personas mayores no pueden o temen dirigirse a nuestras oficinas para gestionar sus necesidades cotidianas en relación a sus seguros. Es por ello por lo que digo que la cercanía, tal y como la entendemos, se ha visto seriamente perjudicada.

-¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

-Es lógico que para contestar a esta pregunta tenga que hablarle de ayudas y todo lo que sea necesario para aliviar la drástica situación que sufrimos. Pero ayudas reales como tal yo, como autónomo, aún no he visto reducir ni aplazar mis cuotas desde que comenzó todo este proceso y tenemos que cerrar todos los meses una facturación. Acordar un pago de autónomo según facturación que realice la empresa. En mi caso no es lo mismo cobrar 1.000 euros mensuales y pagar 280 euros de cuota que una empresa facture 9.000 euros mensuales. El daño es mayor en mi caso afectando a mis ingresos.

-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

-El comercio de cercanía tiene absolutamente toda la importancia en Córdoba, así como en cualquier otra ciudad que tenga las mismas características, tanto por su tamaño y población como por la forma de entender la vida de sus vecinos. Aquí es fundamental, siempre ha tenido una enorme importancia. Es crucial mantener el comercio de cercanía. La ayuda en gestiones administrativas, es importante para que el cliente pueda disponer de su agente y sus oficinas en el momento que requiera nuestros servicios. Para nosotros el trato humano y cercano es muy importante para el buen desarrollo de nuestra actividad y si quieres realizar un buen trabajo y trato es importarte el poder atender a nuestros clientes y nuestro barrio.