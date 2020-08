Javier Imbroda: «Hemos localizado a los 90.000 alumnos que se desconectaron en el confinamiento»

Javier Imbroda está al frente de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. Le ha tocado vivir un momento complicado. La llegada del coronavirus obligó a suspender las clases en marzo y durante los últimos meses ha estado trabajando, junto con la Consejería de Salud y Familias, para desarrollar los protocolos de seguridad necesarios para la reapertura de los centros educativos. Con toda España pendiente de la vuelta al cole, Imbroda reflexiona sobre su gestión y sobre la reunión multisectorial celebrada esta misma semana con los consejeros de Educación y Sanidad de las comunidades autónomas y con los ministerios de Educación y Sanidad.

-¿Cree suficientes las casi treinta medidas del protocolo unificado para encarar una vuelta al cole segura?

-Hay que tener en consideración una cuestión fundamental: la sociedad tiene que aprender a convivir con este virus, con prudencia, con responsabilidad, entre todos. Esto no es responsabilidad de una administración, es responsabilidad de cada uno y tiene que ser compartida. Y hay que aplicar todas las medidas posibles para evitar que haya contagios o focos en nuestros centros educativos. No hay un problema de educación, sino un problema de salud pública que afecta a todos los ámbitos de la vida. El riesgo cero no existe y hay que ser honestos y decir que se van a producir, seguramente, determinados focos de positivos en nuestros centros, como hemos visto en tantos otros lugares. Lo que hay que hacer es que la sociedad sepa que se está preparado para cuando eso ocurra.

-¿Cómo va a influir la cita de Madrid en las decisiones de su Consejería en el inicio del curso?

-Ha habido cierta unanimidad a pesar de que el documento que el Ministerio nos mandó llegó el día anterior a las once de la noche. Tampoco tuvimos mucho tiempo para poderlo analizar y estudiar, pero venían reflejadas prácticamente todas las medidas en las que las consejerías de Salud y Educación han venido trabajando desde el mes de mayo.

-¿Y cómo va a ser el seguimiento del protocolo una vez iniciado el curso escolar?

-En Andalucía hemos creado la figura del coordinador covid, un profesor que va a dedicar unas horas a la semana, en función del número de alumnos y tamaño del colegio, para supervisar y orientar aquellas cuestiones que las autoridades sanitarias nos han marcado. Va estar en contacto con uno de los enlaces de enfermería de los centros de salud cercanos a ese centro, para que en caso de cualquier incidencia se pueda actuar con toda rapidez. Nuestros docentes tendrán una formación sobre el covid en los primeros días septiembre, las familias tendrán información de todas estas situaciones y nuestros alumnos tendrán también educación para la salud.

-¿Echa algo en falta en ese protocolo de las medidas que ha planteado la Junta de Andalucía?

Financiación, sobre todo para el año 2021. El Ministerio, al que agradecemos esos 16.000 millones del fondo covid que se creó, de los que destinó 2.000 millones para educación, prevé que tengan como destino final el 31 de diciembre. Echamos en falta, ante este curso excepcional, una financiación extraordinaria para el año 21 porque los cursos escolares transcurren en dos años y Hacienda normalmente funciona por año natural. Lo hemos puesto encima de la mesa y confío en que lo valoren y nos puedan dar algún tipo de información al respecto.

-No han planteado una financiación concreta, sino extraordinaria.

-Desde el Gobierno de la Junta de Andalucía hemos puesto encima de la mesa 600 millones de euros extraordinarios. Es un esfuerzo titánico. Estos 600 millones, aproximadamente, se traducen en el aumento de personal de 8.000 profesionales, entre profesorado, personal de limpieza, profesorado de educación especial, formación profesional... De los 4.014 docentes de apoyo, la provincia de Córdoba contará con 305, de los que 123 serán de Primaria y 182 de Secundaria. A ellos se unirán trece técnicos de integración social. También se traducirá en dotación tecnológica: 150.000 dispositivos digitales; conectividad de todos nuestros centros educativos al 100%; material higiénico-sanitario: test para los docentes, para comprobar que está todo el mundo bien. Además, se han hecho obras y reformas en todos los institutos y refuerzos de limpieza.

-Algunos directores han criticado que no ha habido incremento de plantilla hasta el momento.

-Todo se debe al proceso, que también tiene sus plazos y sus tiempos. Ese refuerzo va llegar y se ha aprobado en el último Consejo de Gobierno. Después se irán asignando los centros educativos donde se necesita este refuerzo. Esto no va de un docente por colegio, sino en función del número de alumnos y de unidades que tenga cada centro.

-Según el protocolo, solo se contempla el cierre de un centro educativo en caso de contagio masivo. Si es así, ¿qué pasará con esos niños?

-Los centros educativos tienen que tener su plan pedagógico: educación presencial, que es la que deseamos, y también su plan de educación a distancia en caso de que hubiera algún tipo de confinamiento. Todo el mundo está preparado para ello y también todas las cuestiones tecnológicas, con la compra de 150.000 dispositivos digitales y con un convenio al que ha llegado con el Ministerio de Educación para traer otros 180.000. En total, unos 330.000 dispositivos que van a ir llegando a lo largo de septiembre y octubre para que nuestros docentes tengan en sus centros la dotación tecnológica adecuada para estar preparados ante cualquier tipo de contingencia. Pero no hay que pensar en el confinamiento en sí, también en mejorar nuestras metodologías de trabajo.

-¿Qué criterios han pesado a la hora de redactar los protocolos, la seguridad, defender las clases presenciales, que los niños no pierdan el curso escolar?

-Una combinación de todo. La educación es un derecho fundamental, básico, universal, para nuestros niños. Y si algo se ha aprendido en esta crisis humanitaria y sanitaria que hemos sufrido ha sido que la presencialidad es fundamental para nuestros alumnos. No hay pantalla de ordenador que sustituya a nuestros docentes. De 0 a 6 años es una etapa voluntaria pero nosotros recomendamos vehementemente a las familias que hagan sus matriculaciones, no ya para que tengan una asistencia de conciliación, sino porque es fundamental desde el punto de vista educativo para nuestros pequeños.

-Sus declaraciones sobre la puesta en marcha del protocolo de absentismo escolar en caso de que los padres decidan no llevar a sus niños al colegio provocaron algunas reacciones en contra. Hay colectivos que están estudiando con gabinetes jurídicos la posibilidad de acompañar a los padres que opten por esta decisión. Me gustaría conocer su opinión.

-Mire, todos somos padres, todos tenemos hijos, sobrinos, nietos, que van a ir al cole y todos podemos tener una preocupación lógica y es razonable, pero no creo que sea la mejor solución. Creo que el colegio es el mejor sitio donde pueden estar. El virus no está en los colegios, en caso de que entre va a venir de fuera.

-Ha habido voces que les acusan de haber perdido el tiempo y de que las medidas se han retrasado. ¿Qué tiene que decirles?

-Duele escuchar y leer esas afirmaciones. Desde la Consejería llevamos meses trabajando para el arranque de un curso absolutamente inédito. Hemos tenido más de cien reuniones desde el confinamiento con todos los colectivos: sindicatos, ampas, inspectores, directores... Uno escucha estas afirmaciones y no sé si hay algo detrás que uno desconoce o no ve.

-¿Cómo va a ayudar a aquellas familias que no tienen recursos para tener dispositivos o en las que existe brecha digital?

-El confinamiento sirvió para conocer las carencias del sistema educativo, entre ellas lo que usted llama brecha digital, que no es otra cosa que una consecuencia de una brecha social, que es mucho más profunda. En cualquier caso, hemos localizado e identificado con nombres y apellidos a los 90.000 alumnos que se desconectaron en el tercer trimestre en todo el sistema educativo. Pueden parecer muchos niños pero el porcentaje es bajo, porque tenemos unos 2.000.000. De esos 90.000 alumnos, los que se desconectaron porque no tenían dispositivo digital han sido unos 30.000. Vamos a cubrir a esos 30.000 alumnos con esta dotación específica de dispositivos digitales y a llevarlos a todos los centros. Serán los directores y equipos directivos los que gestionen esos 330.000 dispositivos que van a ir llegando a todos los colegios de Andalucía. Serán en sistema de préstamo, pertenecerán a los colegios y serán ellos los que los gestionen. No vamos a dejar atrás a ningún niño por cuestiones materiales.

-¿Es el partido más difícil de su vida hasta la fecha?

-Créame que a veces pienso por qué me ha tocado a mí. También le tengo que decir que mi vida ha sido una lucha permanente. Creo que estoy entrenado. Me gustaría decir que no se puede vivir con miedo, se lo dice alguien a quien le rondó la muerte. Hay que luchar, hay que seguir adelante. Vamos mejor si entre todos compartimos responsabilidad, cada uno en su sitio.