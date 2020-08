Javier Aristu: "La protonterapia puede ser cara a corto plazo y barata a largo plazo"

Javier Aristu es especialista en Oncología Radioterápica en la Clínica Universitaria de Navarra y uno de los participantes en el documento de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica sobre protonterapia en España.

-¿Qué diferencia hay entre la radioterapia convencional y la protonterapia?

-Las dos son una forma de radioterapia externa para el tratamiento del cáncer. En torno a un 60% de los pacientes oncológicos van a recibir radioterapia. En la radioterapia convencional (fotones) las dosis altas se adaptan muy bien a la forma del tumor, pero el problema está en las dosis bajas e intermedias, ahí se dispersa la radiación al tejido sano. La protonterapia (protones) es más precisa, deposita en un punto la radioterapia y más allá de ese punto ya no radia más. Con los fotones se produce una especie de baño que afecta a zonas sanas.



-¿Es una técnica más indicada para pacientes jóvenes?

-Hoy en día no se entiende que un niño que vaya a tratarse con radioterapia, no se le indique protonterapia. Es la mejor forma de administrarles la radiación. Esa precisión es especialmente importante en ellos, porque sus tejidos sanos son muy vulnerableas a los efectos tardíos de la radiación a largo plazo, como problemas de crecimiento, problemas hormonales o problemas cognitivos. Hay que preservar su capacidad cognitiva. En los adultos también, pero en otras circunstancias.

-¿La protonterapia tiene menos probabilidad de generar segundos tumores?

-Efectivamente. Con la convencional, en los tejidos que reciben radiación a dosis bajas o intermedias pueden desarrollarse segundos tumores. No es una proporción alta, pero no es desdeñable. En torno al 1% los pacientes puede desarrollar segundos tumores. Son muchos tumores que se podrían evitar.

-¿Para que cánceres se recomienda su uso?

-En los niños en todos los tumores del sistema nervioso central, en tumores tipo sarcoma, linfoma y glioma (tumores cerebrales). Y en adultos, también es importante en los del sistema nervioso central, cerca de estructuras radiosensibles: cordoma, condrosarcoma, retroperitoneales, pancreáticos, esofágicos y otros que están alojados en zonas sensibles y que con la radioterapia convencional podemos dañar el tejido adyacente. En teoría, todo lo que se hace con radioterapia convencional se podría hacer con protonterapia, pero el costes es muy elevado.

-¿No se utiliza más por una cuestión de precio?

-Si la radioterapia convencional y la protonterapia fueran equivalentes en coste, no dudo de que todo el mundo se haría protonterapia. La forma en la que se deposita la dosis siempre es mejor con la protonterapia porque si no el tejido sano recibe mucha radiación.

-La reirradiación es una preocupación para los oncólogos radioterápicos.

-Cada día vemos más pacientes cadidatos a someterse a la reirradiación. Los pacientes sobreviven mas tiempo y los tumores tienden a crecer en un sitio que ya se ha radiado previamente. En estos casos, tanto la Sociedad Española de Oncología Radioterápica como su homóloga americana indican la protonterapia como recomendación para su tratamiento.

-Dice la SEOR que es una técnica notablemente segura, pero ¿qué evidencias científicas hay de ello?

-Se empezó a utilizar en los años 50 del siglo pasado. En el año 2017, los pacientes tratados en el mundo con protonterapia fueron más de 200.000 y hay muchísimas unidades activas en el mundo. A corto plazo habrá unas 150 unidades de protonterapia en el mundo. En España por ahora hay dos: una de Quirón y la de la Clínica Univesitaria de Navarra. Sobre su eficacia y seguridad, ya hay múltiples publicaciones en las que se ha demostrado que es menos tóxico y al menos tan eficaz como la radioterapia convencional.

-Dice la SEOR que la tecnología avanza más rápido que la realización de estudios clínicos de máximo nivel de evidencia. ¿Puede la ausencia de ensayos clínicos quitar credibilidad a esta técnica?

-No. Es la evidencia. Ya sabemos, haciendo estudios dosimétricos, que lo que vamos a ofrecer al paciente es mejor que la radioterapia convencional. Cuando se hizo el paso de las unidades de covaltoterapia a los aceleradores lineales, que es lo que hacemos ahora, no se realizó ningún estudio para ver si eran mejores los aceleradores que las máquinas de covaltoterapia.

-¿Si la técnica es tan buena, por qué no está más democratizada?

-Porque es muy cara. En Navarra nos ha costado instalarla tres años y es una inversión que puede costar unas 15 veces más que un aparato de acerlerador lineal. Entonces, la pregunta que se hace es ¿por qué vamos a usar protones si el paciente se va a curar igual? El ahorro de toxicidad no se ha medido, no se sabe cuánto le cuesta al Estado o a una autonomía el gasto de los efectos secundarios que provocan los tratamientos recibidos por un paciente con cáncer. Muchos requieren segundas intervenciones, tratamientos crónicos, otros se convierten en dependientes; no se ha medido de forma consistente. No sabemos cuánto nos ahorraríamos del cuidado de estos pacientes a largo plazo. La protonterapia puede ser cara a corto plazo y barata a largo a plazo.

-¿Es una técnica dolorosa?

-No, es similar al tratamiento de radioterapia convencional, no tiene síntomas. Con el paso de los días los tejidos sí pueden tener sintomatología derivada de esa inflamación, pero desde el punto de la tolerancia aguda es igual o incluso mejor que el tratamiento convencional.

-¿Cómo valora que Córdoba pueda albergar esta clínica?

-Es una buena noticia para la ciudad y para la institución que la lleve.