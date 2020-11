Iván Suárez: «Casi tienes que pagar por trabajar y eso no tiene ninguna lógica»

-¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

-Pues… no sabría decirte, la verdad. Es que depende de tu actividad. En mi caso, sí, se nota. En principio empezó a funcionar la cosa, pero ahora mismo se está quedando la cosa parada. Estoy notando que no está muy fuerte.

-¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía?

-Muchos gastos, pocos ingresos, no está compensando. Si te pones a pensar en las facturas mensuales, casi que a veces tienes que pagar por trabajar y eso no tiene lógica ninguna. El Gobierno nunca ha dado apoyo a la clase autónoma, y quieras que no es el tejido fundamental de la economía, creo que es fundamental tener un dinamismo dentro del pequeño comercio, pero luego todo es mucho impuesto, mucha presentación de IVA y poca ayuda. Hay gente a la que le va a costar más trabajo la devolución de las ayudas del covid que haber estado parado en el estado de alarma. En muchas ocasiones, en muchos negocios, si lo quieres hacer bien, hay que pagar por trabajar.

-¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

-Yo no creo en las medidas paliativas. Las medidas de choque están muy bien al principio pero a largo plazo, las ayudas te tienen que ayudar a crecer no para estancarse. Deberían dar visibilidad al comercio, que ya se estaba haciendo la iniciativa de consume en tu barrio. Una de las medidas más interesantes sería la cuota progresiva del autónomo, tanto ganas, tanto pagas, aunque parezca que pueda llevar a fraude, que economía sumergida siempre va a haber, pero quieras que no es un incentivo, que si voy a pagar yo estoy tranquilo que si este mes es malo no voy a perder dinero. Tú no puedes estar pagando sin cobrar. Pero por parte de la administración siempre está un poquito el ahí te las apañes y siempre está la excusa de que con las empresas grandes no se puede luchar contra ellas. Yo creo que cuando das un servicio de calidad y tienes un trato cercano hay una vuelta del cliente y un efecto llamada, yo creo que eso es fundamental.

-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

-Yo creo que una ciudad como Córdoba en la que no hay grandes industrias es fundamental. La gente piensa en hacer unas oposiciones, no en montar un negocio y ser emprendedor, pero en Córdoba, al no tener una industria grande como en otras ciudades y comunidades autónomas, yo creo que es fundamental. No puede ser una ciudad de funcionarios. La respuesta está clara, si no tienes ese tejido empresarial ni una industria, tendrás que tirar del pequeño comercio que realmente es el motor de aquí.