IU, Vox y Podemos apelan a la presunción de inocencia de Ambrosio y rechazan los parecidos con el caso Timoteo

Izquierda Unida, Vox y Podemos han apelado a la presunción de inocencia para referirse al hecho de que Isabel Ambrosio haya sido llamada a declarar en sede judicial por un presunto delito urbanístico. Frente a las críticas del Partido Popular y sobre todo de Ciudadanos, que ha pedido la dimisión de la portavoz municipal socialista y han considerado que se usa "una doble vara" de medir respecto a casos como el de Eva Timoteo, los tres grupos de la oposición IU, Vox y Podemos se han mostrado respetuosos con el proceso judicial iniciado y han evitado calificar la situación de la exalcaldesa.

La viceportavoz de IU, Amparo Pernichi, ha hecho mención a que el tema está judicializado y ha añadido que "no nos podemos olvidar de que se produce en el ámbito privado de personas pública". En esta línea, desde IU consideran que nada tiene que ver con el caso de Eva Timoteo, que salió de Capitulares tras hacerse pública el cobro de dos sueldos, o de Manuel Torrejimeno. "Somos muy respetuosas, no vamos a ser jueces antes que el propio juez", ha dicho para añadir que en el hipotético caso de que hubiera una sentencia condenatoria, Ambrosio tendría que asumir su responsabilidad, "estamos seguras de que lo hará", ha concluido.

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha asegurado que en su formación siempre han tenido la misma postura y en los casos anteriores, como el de Eva Timoteo o el de Manuel Torrejimeno, nunca han pedido la dimisión porque son "respetuosos con los procediimientos judiciales abiertos". "No somos nosotros quienes deben decir quién es culpable", ha asegurado Badanelli para añadir que solo si Ambrosio es considerada culpable de un delito y se demuestra "tendrá que irse a su casa, pagar una multa o ir a la cárcel", pero antes "ni juicios públicos ni condenas mediáticas". Para la portavoz de Vox quererse cobrar "la cabeza de Ambrosio a cambio de la de Timoteo dice poco de nuestros políticos ".

Por último, la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, también considera que hasta que no hable la justicia no debe hacerlo nadie más, "exactamente igual que hicimos con Torrejimeno". Tampoco ven desde la formación morada ninguna similitud entre el caso de Ambrosio y el de Timoteo porque esta última "incumplía deforma flagrante una norma del Ayuntamiento", ha dicho para defenderse de las críticas de PP y Cs que consideran que estas formaciones tienen una doble vara de medir diciendo que "no hay arbitrariedad; siempre vamos a velar por la transparencia y por la justicia".