IU votará en contra de las ordenanzas fiscales si no se incluyen subidas que generen ingresos

El grupo municipal de IU ha dejado claro este martes que no votará a favor de las ordenanzas fiscales que plantea el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos, que serán apoyadas por Vox, si no se incluyen sus propuestas con subidas enfocadas a generar ingresos. La concejala de IU Alba Doblas ha asegurado que la intención de su grupo es "rechazar la propuesta" de congelar la mayoría de los impuestos, y de bajar el IBI rústico (un 7%), la plusvalía (un 3%) y el impuesto de vehículos (un 2,5%) -como ha planteado VOX- porque "no se puede, en un contexto como el actual, en el que los servicios públicos son fundamentales para atender las necesidades ciudadanas, permanecer en una pérdida constante de ingresos". La propuesta de ordenanzas ha recibido ya el visto bueno de la junta de gobierno local y será aprobada el jueves por el Pleno.

Ese rechazo "no es por las modificaciones que se incluyen", señala Doblas, sino "por las que no se incluyen teniendo en cuenta las actuales circunstancias" de crisis. Doblas avisa de las consecuencias negativas de la bajada de ingresos que ya ha experimentado el Ayuntamiento como consecuencia del coronavirus en el comercio, el turismo y el empleo.

Según Doblas, "el gobierno local actual ha demostrado una falta absoluta de previsión y pretende enrocarse en este desastre y, poniéndose una venda en los ojos, mantener una propuesta electoral que solo beneficia a una pequeña parte de la ciudad y nos empobrece a todos". La concejala insiste en que "pretender que esa minoría beneficiada por sus medidas continúe manteniendo su estatus en un momento en el que se precisa la solidaridad de todos es una temeridad".

IU asegura que defiende la "progresividad" y "la justicia fiscal". Sus propuestas son la recuperación de los tipos vigentes en el 2019 para el IBI urbano y el rústico, "que es el que menos afecta a la clase trabajadora", según la concejala. Otra de las propuestas es la de eliminar del IBI urbano las bonificaciones a familias numerosas y darlas en función del precio medio de la vivienda, por número de metros y hasta un valor máximo de 180.000 euros. IU plantea además la modificación de la plusvalía.

IU propone también una revisión del impuesto de vehículos de tracción mecánica "porque subir los de mayor cilindrada solo supone pagar 3 o 4 euros al año" más y "significa un importante ingreso", además de que se distinga entre híbridos y eléctricos. La revisión de licencias para grandes construcciones y para los aparcamientos de grandes superficies es otra de sus demandas. IU considera "imprescindible una buena regulación de la ordenanza fiscal general, articulando suspensiones y aplazamientos que permitan facilidades de pago".

Según Doblas, "los impuestos no van a influir en el virus pero sí en los servicios públicos que tienen que ver con las consecuencias del mismo". A su juicio, "no se puede reclamar más ingresos al Gobierno si se desprecian los que se pueden tener en el Ayuntamiento".