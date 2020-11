IU sostiene que el plan de choque es un fiasco y que las ayudas del Ayuntamiento por el covid no llegan

Izquierda Unida considera que el plan de choque aprobado por el gobierno municipal para dar respuesta a la crisis del covid es "un verdadero fiasco" porque la gente no está recibiendo las ayudas ahora que las necesitan y no lo harán al menos hasta el mes de marzo. Este grupo municipal cifra en un 32% el grado de ejecución de un documento, que debería haberse puesto en cargo en un plazo máximo de dos meses. La viceportavoz de IU, Amparo Pernichi, considera que eso no se ha producido por la inoperatividad del equipo de gobierno y por "el largo y farragoso" proceso para solicitar las ayudas.

En este sentido, ha denunciado que los autónomos aún no han recibido las ayudas del Imdeec; al igual que los trabajadores de la venta ambulante, para la que mañana en el pleno se aprueba una modificación presupuestaria para dotar esa partida con 200.000 euros. Para IU, además, el gobierno local está llevando a cabo "un juego de trileros" con modificaciones presupuestarias continuas, que impiden conocer la situación de las empresas y organismos municipales y dejan las partidas "en un limbo presupuestario".

Por ejemplo, en el pleno de mañana también se va a aprobar sacar 870.000 del Imdeec y meter 200.000 euros. "Se trataba de que el plan de choque tuviera un impacto directo y eso no está pasando", ha dicho Pernichi para quien lo único que está medianamente ejecutado son las partidas del eje sanitario: las mascarillas que el Ayuntamiento envió a todos los hogares cordobeses y las ayudas de emergencia de otros años. "Ayudas covid no se ha recibido ninguna", puntualizó.

En otro orden de cosas, IU ha denunciado que el alcalde, José María Bellido, permita a la Junta de Andalucía que cierre los comercios a las 18 horas y sin embargo "sin protestar" admita abrir a las grandes superficies. "Es un golpe bajísimo al comercio local y eso lo acepta el alcalde sin protesta alguna", ha dicho Pernichi.