IU renuncia a las dietas de los consejos y el PSOE dice que tendría que haberse votado

29-8-2019, EL PP Y CIUDADANOS QUIEREN COBRAR POR ASISTIR A LAS REUNIONES DE EMPRESAS MUNICIPALES Está claro que o llevan en su ADN, tanto el Partido Popular como Ciudadanos están en política no para servir al pueblo si no para servirse del pueblo, hay que tener muy poca vergüenza o mejor dicho no saber qué es eso de la vergüenza, como se puede ser tan insensato que la primera medida que intenta tomar el Gobierno Municipal es subirse los sueldos, Y COMO ESO NO PUDO SER COBRAR POR ASISTIR A REUNIONES DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES, yo sé que pedirles esto a los fachas es como topar con la iglesia, porque no piensan ustedes un poquito muy poca cosa en las personas o familias que necesitan ayuda, les pido por favor que dejen de pensar primero en ustedes segundo en ustedes y por último en ustedes, pero no nos engañemos esto solo pasa porque les votan aun sabiendo que son así, y quiero terminar diciendo que: EL QUE ELIGE A GENTE COMO ESTA SABIENDO LO QUE SON NO ES UN ESGAÑADO, ES UN COMPLICE