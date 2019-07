IU recurrirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la decisión del juez sobre Cañero

IU recurrirá la decisión del juzgado de lo Contencioso-Administrativo sobre el cambio de nombre de la plaza de Cañero. Así lo ha anunciado Alba Doblas, edil del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba. La concejala manifestó que su grupo está estudiando todas las posibilidades para que “las consecuencias de esta sentencia” no “vaya a tirar la ley de memoria democrática a la basura”, destacando entre ellas el recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, basándose en la vulneración de derechos fundamentales.

En IU están sopesando la posibilidad de recurrir a “tribunales supranacionales, de los derechos humanos o del derecho de las víctimas”, admitiendo que el recurso contencioso-administrativo conlleva una gran dificultad al no ser parte IU del mismo, “salvo que existiera un nuevo acuerdo de denominación”.

Para Doblas, la sentencia no se basa en ninguna prueba del procedimiento, además de no hacer referencia a lo que la edil calificó de “pasado negro de Cañero”, sino a las “supuestas” acciones benefactoras, ahondando la edil en que en la sentencia se analizan hechos históricos “desde una perspectiva estrictamente personal”, añadiendo a continuación “juristas metiéndose en la historia”. También denunció que el tribunal no consideró algunas pruebas, entre ellas la hoja de servicio de Antonio Cañero.

Asimismo, Doblas arremetió con el informe del secretario del Ayuntamiento, “que confunde la denominación de la antigua plaza de Cañero”. Para la edil de IU, “no basta con quitarle el nombre y dejarle el apellido para que deje de ser una conmemoración del personaje”. Alba Doblas justificó que el alcalde Herminio Trigo, en 1986, la denominara como plaza de Antonio Cañero por una “petición popular”, en un momento en el que “los crímenes de la dictadura o el reconocimiento de las víctimas”, según Doblas, “no era una prioridad”. Argumentando a continuación que “ahora es el momento, cuando hay leyes sobre memoria democrática”.