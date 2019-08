IU reclama al gobierno local que prosiga con la innovación que frenaba las viviendas turísticas

El grupo municipal de IU ha reclamado esta mañana al gobierno local que prosiga con la innovación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (Pepchc) iniciada durante el anterior mandato para frenar la proliferación de viviendas con fines turísticos y que se quedó solo en la formulación, ya que no fue aprobada de manera inicial. El portavoz de IU, Pedro García, ha planteado que se haga un "debate serio sobre qué modelo de casco histórico queremos".

García ha explicado que la innovación del Pepchc tenía como "objeto regular el uso turístico y potenciar el uso residencial", protegiendo el casco histórico, que "tiene tres zonas especialmente gentrificadas, la Patrimonio de la Humanidad, la Ribera y La Corredera". La idea era, según García, defender un "casco histórico vivible en el que se pueda compaginar el ejercicio del turismo con habitar en él". A su juicio, "si no ponemos remedio en Córdoba a corto plazo" a la proliferación de viviendas turísticas, "nos cargamos la esencia del casco histórico". Además, y según García, si no se protege el casco se puede dar otra circunstancia, que los patios, declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, desaparezcan. "Si no cuidamos el casco desde el punto de vista residencial, los patios van a desaparecer", señala. Por ello, considera que "el gobierno municipal debe regular el uso turístico y proteger el casco histórico desde el punto de vista residencial".

La innovación del Pepchc echó a andar hace justo un año con su formulación. Después, a finales de abril, el consejo rector de Urbanismo iba a abordar su aprobación inicial, pero la decisión tuvo que retrasarse ante la ausencia del PSOE porque no iba a salir adelante. En un consejo rector posterior, celebrado en mayo, la propuesta fue tumbada, ya que votaron en contra de ella el PSOE, socio de gobierno de IU entonces, el PP y Ciudadanos. El actual equipo de gobierno de PP y Cs ya ha anunciado que no continuará con esa innovación.