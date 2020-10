IU propone destinar el dinero del espectáculo de Cruz Conde a ayudas y promoción para el comercio

Izquierda Unida considera que no es una buena idea el plan del gobierno municipal tras la suspensión del espectáculo de luz y sonido y que quiera destinar 400.000 euros a la mejora de la iluminación de la calle Cruz Conde. Los concejales Pedro García y Amparo Pernichi han comparecido esta mañana para criticar esta decisión y proponer que ese montante se dé como ayudas directas al comercio que se verá afectado por la suspensión del montaje navideño y para una campaña de promoción orientada a la Navidad. Su propuesta "más lógica y sostenible" es que esos 200.000 euros se destinen a una campaña prometida en el plan de choque para el comercio de cercanía (siendo capitulo 2 no tienen que hacer modificaciones), y otros 200.000 euros a ayudas directas. "El sector del comercio es el que más lo necesita en esta ciudad y ahora precisa ese apoyo", ha dicho Pernichi.

Por contra, consideran que no es una buena idea destinar el dinero previsto para el espectáculo a la obra de mejora de Cruz Conde porque han condicionado un dinero que es de gasto corriente y no lo pueden utilizar para una inversión si antes no aprueban una modificación presupuestaria. Pernichi ha alertado de que dicha modificación les llevaría al menos dos meses, por lo que "desgraciadamente no les va a dar tiempo", sobre todo porque, según IU, no tienen el proyecto terminado y a 31 de diciembre es "imposible" presentarlo a tiempo. Para este grupo municipal era "una broma de mal gusto" destinar dinero al espectáculo navideño en el año de la pandemia, pero ha alertado de que esta decisión puede volver a serlo.

Por último, el portavoz también se ha referido a la suspensión de los eventos navideños cuando hace dos semanas el gobierno municipal mantenía la opinión de que era posible celebrarlos. García ha lamentado que la concejala de Promoción, Marián Aguilar, dijera hace unos días que el covid "no afectaba y dos semanas después lo suspenden todo, lo que es parte de la improvisación y de las cosas mal hechas de este gobierno, que emplea engaños y mentiras para cubrir el expediente por su falta de gestión e improvisación".