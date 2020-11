IU pide que las ayudas de los remanentes no sean "café para todos" sino para quienes más lo necesitan

El grupo municipal de Izquierda Unida ha presentado hoy su propuesta para el destino de los 17 millones de remanentes municipales del Ayuntamiento de Córdoba, priorizando las necesidades de quienes peor lo están pasando en esta crisis y desde su experiencia de gobierno. La formación ha informado hoy de que los grupos municipales están próximos a llegar a un acuerdo con el alcalde, José María Bellido, y que las propuestas de todos giran en torno a los ejes sugeridos por el propio equipo de gobierno. Asimismo, IU considera, al igual que el regidor popular, que es necesario cerrar cuanto antes el acuerdo para poner en marcha los procesos administrativos que permitan sacar a la calle las ayudas.

La propuesta de IU pasa por destinar a ayudas directas a las empresas 4 millones de euros, ya que consideran que es "una forma de sustentar y fortalecer la economía para que ese tejido no se hunda". No obstante, pueden que tengan medidas correctoras, ya que "no puede ser un café para todos". Asimismo, quieren que se destinen otros 4 millones a las empresas públicas, necesitadas de liquidez, y 6 millones para inversiones de proyectos históricos, como el del Parque del Canal, eficiencia energética, arbolado, rehabilitación de Vimcorsa, Convento Regina, instalación deportiva de Santa Cruz o la inversión para la travesía de Trassierra. Además, pueden que se cubran con 3 millones de euros las necesidades básicas, con el fortalecimiento del servicio de ayuda a domicilio desde el Ayuntamiento, la puesta en marcha de planes para aliviar la soledad de los mayores o planes de empleo a través de Sadeco. En concreto, han hecho hincapié en el proyecto de ampliación de Sama Naharro, aparcado por este gobierno municipal, que puede ser un proyecto alternativo que combata el modelo residencial para mayores que tan dramáticos resultados ha ofrecido en la pandemia.