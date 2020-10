IU pide al alcalde que dé un giro de 180 grados a las políticas de igualdad

Izquierda Unida ha exigido al gobierno municipal que dé "un giro de 180 grados" en sus políticas sobre la violencia de género e invierta en la erradicación de esta lacra que se ha reforzado con la situación de aislamiento de miles de mujeres durante la pandemia. La concejala de IU, Alba Doblas, ha presentado una moción que apoyarán PSOE y Podemos y que ha redactado la Plataforma cordobesa contra la violencia a las mujeres de cara al próximo 25 de noviembre.

La edil de IU ha afirmado que la moción de IU debería ser una declaración institucional "si no fuera por el pacto ignominoso de la derecha con la ultraderecha" y ha deseado que no ocurra en el pleno lo que pasó el 8 de marzo pasado "haya voluntad política" y "altura de miras" para aprobar esta moción y dotarla de presupuesto. "Este gobierno municipal está cerrando los ojos a esta realidad por culpa de un pacto que atenta contra la dignidad de todas mujeres que sufren la violencia", ha asegurado Alba Doblas, para reafirmar que no se ha contemplado ninguna medida para paliar la violencia de género en la ciudad, pese a que es más necesario que nunca que las entidades locales hagan "políticas proacticas" para eliminarla.

En esta línea, desde IU han pedido que el plan de choque que prometió el gobierno municipal sea transversal e e incluya medidas positivas de igualdad "frente al negacionismo" de algunos partidos políticos. En la moción se pide, por ejemplo, que se desarrollen campañas de prevención, que se coordinen fuerzas y se haga una inversión municipal en centros educativos en política de igualdad y que se apoye desde el Ayuntamiento los actos que organice la plataforma.