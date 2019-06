IU exige que se mantengan los "logros" conseguidos en el Ayuntamiento

La coordinadora local de IU, María José Liñán, ha exigido que los logros del mandato se mantengan en la etapa que empieza mañana en el Ayuntamiento de Córdoba, en la que el PP gobernará con Ciudadanos. "Dejamos una buena marca en esta ciudad y queremos que aquellos logros que hemos conseguido, que son buenos para la ciudadanía, se mantengan", ha manifestado. IU, que a partir de mañana pasa a la oposición, al igual que el PSOE, hará "una oposición responsable y seria" y avisa de que estará "vigilante a lo que se haga desde el Ayuntamiento" para que no se "pierdan derechos adquiridos". Liñán considera "vacías de contenido" y un "brindis al sol" las 77 medidas incluidas en el acuerdo programático cerrado por PP y Ciudadanos, ya que "brillan por su ausencia planes que consideramos fundamentales". En este sentido, asegura que "no se habla de que se vaya a cumplir con el plan transversal de género o con el quinto plan Córdoba joven, y no hay ninguna referencia a participación ciudadana, ni a cooperación y solidaridad".

Liñán afirma que hay "cosas ilógicas y antagónicas", como la de cumplir con la Ley de Memoria Democrática "si se recuperan nombres que van contra la misma".

La coordinadora local de IU ha hecho balance de la labor realizada por la formación en el Ayuntamiento, donde los cuatro concejales "han hecho un trabajo titánico" y "han gestionado más del 56% del presupuesto". Entre los logros, destaca la "recuperación de políticas abandonadas" y "la participación ciudadana". A su juicio, con el equipo que ha tenido IU -no solo en cuanto a concejales-, y según añade, "se han conseguido grandes avances". "Teníamos cinco ejes y hemos cumplido con creces los mismos", ha señalado, refiriéndose a "poner a las personas en el centro", que, según estima, se ha logrado "tanto en calidad y en cantidad de las políticas sociales"; a "una ciudad sostenible", a la que ha contribuido medidas como la de dar carpetazo al proyecto de Ciudad Deportiva en el Parque del Canal; a recuperar la participación ciudadana; y a "apostar por las empresas públicas, que estaban peor que ahora".