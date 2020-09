IU exige al gobierno de Bellido conocer su "hoja de ruta" ante la bajada de ingresos municipales

El grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Córdoba ha alertado sobre el "serio peligro" de bajada de ingresos municipales en un momento de especial incidencia del gasto público en materia social a causa de la crisis del covid-19. Por ello, IU ha pedido al gobierno de Bellido conocer cuál es la previsión que maneja de cara al cierre de este ejercicio, y qué plan va a poner en marcha para garantizar una liquidez en el Ayuntamiento que no haga peligrar la atención social ni la prestación de los servicios públicos. El gobierno municipal baraja una caída de la recaudación municipal de 9 millones de euros solo en lo que va de año, tal y como informó CÓRDOBA.

Desde IU recuerdan que, a causa de la pandemia y de los meses de confinamiento, el Ayuntamiento ha dejado de ingresar importantes sumas de dinero que tenía previsto percibir a causa de los aplazamientos y exenciones del pago de determinadas tasas como la de ocupación de vía pública, que IU considera "lógicos y justos" pero que también tendrán sus consecuencias en las arcas municipales. Por ello, exigen conocer qué plan tiene entre manos el gobierno de Bellido para contrarrestar esta bajada de ingresos para que la capacidad de gasto del Ayuntamiento no se vea mermada hasta el punto de hacer peligrar el mantenimiento de los servicios públicos.

El objetivo, para IU, debe ser la recuperación de la ciudad, prestando asistencia a las familias en situación de necesidad a la vez que se favorece la creación de empleo a través de inversiones. Para eso, señalan desde IU, hace falta una "liquidez" que puede peligrar si el gobierno de PP y Cs no dan un giro de timón en materia fiscal. Compensación en las ordenanzas La pandemia, señalan desde IU, "ha generado una demanda social sin precedentes en un momento en el que los principales ingresos del Ayuntamiento a través de tasas e impuestos se han visto aplazados o directamente impedidos". Por ello, IU considera "especialmente preocupante" que las ordenanzas fiscales para 2021 previstas por PP y Cs no contemplen cambios para adaptarlas a la coyuntura actual.

El grupo sostiene que las ordenanzas del año próximo deben contemplar "compensaciones por la vía de otros impuestos, adaptados a criterios de progresividad y capacidad económica". No pueden, por tanto, "permanecer inamovibles el impuesto sobre vehículos o las rebajas fiscales del IBI para las clases pudientes", y desde IU reclaman "un replanteamiento de las ordenanzas fiscales para que no ocurra en el Ayuntamiento como le ha sucedido al Gobierno de la Junta de Andalucía, que tras una bajada masiva de impuestos dice verse ‘exhausto’ para atender los servicios públicos". El grupo municipal de IU señala que el gobierno de Bellido debe tener claras cuáles son las prioridades en este momento, por lo que espera que "el dinero de las arcas públicas sea bien empleado en garantizar servicios y mejoras para la ciudadanía, y no se priorice de nuevo la amortización de deuda bancaria" por la falta de gestión y de proyecto de ciudad de la que ha hecho gala hasta ahora el equipo de gobierno de PP y Cs.