IU dice que las ordenanzas fiscales para 2021 son "intragables" y que no dan respuesta a la crisis

El grupo municipal de Izquierda Unida ha tachado de "intragable" el proyecto de ordenanzas fiscales, que aprobó inicialmente la junta de gobierno local el pasado 31 de julio. Las concejales de IU Amparo Pernichi y Alba Doblas han lamentado que el expediente no recoja modificación ninguna y que no se adecúe a la crisis económica derivada de la pandemia. "Las ordenanzas fiscales ni suben ni bajan, que es lo mismo que decir ni frío ni calor, cero grados, es decir, una solemne tontería", ha dicho Doblas, responsable de la Hacienda local en el anterior mandato para quien lo más grave es que las tasas e impuestos municipales no palien el desplome económico sufrido por la cuidad a raíz del coronavirus.

Asimismo, ha recordado que el dinero que se destine a ayudas al pequeño comercio o a las familias que peor lo están pasando en esta crisis no puede llegar vía ingresos en los presupuestos, sino que solo puede obtenerse a través de la recaudación de tasas municipales. En este sentido, desde IU critican que las ordenanzas fiscales para 2021 se limiten a contemplar modificaciones técnicas al anterior expediente y a incorporar una leve subida de la tasa de cementerios (Cecosam). En definitiva, para Doblas el expediente refleja "ausencia de ideas, gestión y planificación y la nada más absoluta". Asimismo, desde IU también alertan de que las ordenanzas no contribuyen a la distribución de la riqueza e insisten en que para esta formación es más importante "ayudar a los comercios de 300 metros, que a las familia que viven en casas de 500 metros cuadrados".

Por último, Alba Doblas crítica que no se haya modificado la ordenanza fiscal general, ni se hayan estudiado nuevas fórmulas para el fraccionamiento y pago de impuestos, lo que sí se ha hecho en otros ayuntamientos de España, como el de Madrid. "El gobierno se declaró en vacaciones en mayo del 2019 y eso es especialmente grave en momentos como este", ha añadido al edil de IU.

Por su parte, Amparo Pernichi ha criticado la inactividad del verano político en el ámbito municipal y que la semana pasada, por ejemplo, solo estuviera al frente del gobierno local una concejala (Lourdes Morales). "No estaban ni las primeras figuras, ni las segundas, ni prácticamente las terceras. Este es el nivel de preocupación que tiene este equipo de gobierno en esta pandemia por esta ciudad", ha concluido.