IU denuncia que siga sin haber convenio para el mantenimiento de las zonas privadas de uso público

El grupo municipal de IU ha denunciado y criticado que el alcalde y su equipo de gobierno no hayan avanzado la culminación del convenio para el mantenimiento de las zonas privadas de uso público, a pesar de llevar 16 meses de mandato y que hace 8 se aprobara una moción por unanimidad sobre este asunto. “Está claro que para este equipo de gobierno los acuerdos que se firman no sirven absolutamente para nada”. No es de recibo la “desidia y la parálisis” que sufre actualmente la Gerencia Municipal de Urbanismo, donde se dan "menos licencias que en el mandato anterior, donde no se adjudican los proyectos que dejamos encauzados y donde no se avanzan en asuntos tan importantes como es la culminación del convenio para compartir el mantenimiento de las zonas público-privadas, que hasta la fecha corren a cargo de los vecinos".

Cabe recordar que antes de 2011, con la tenencia de la Alcaldía por parte de IU, ya había un convenio de colaboración para compartir el mantenimiento de esas zonas, pero dificultades administrativas impidieron su continuidad. El PP no tuvo la menor intención de arreglarlo en el mandato 2011-2015 y, a petición vecinal, se retomó en 2015-2019. En este sentido, tras aprobar en Pleno, en abril de 2018, por parte de todos los grupos políticos, se creó una mesa de trabajo donde estaban presentes las delegaciones y empresas y organismos autónomos con competencias en la materia (Urbanismo, Infraestructuras, Medio Ambiente, Sadeco y Emacsa), así como representantes de las asociaciones que gestionan esos espacios privados de uso público.

En esa mesa se “estudiaron dos fórmulas de gestión diferenciadas, una que afectaba al Figueroa, cuyo objetivo a largo plazo era que el Ayuntamiento se fuera haciendo cargo de la gestión de esas zonas, y la otra alternativa, que fue el Santuario, enfocada a la autogestión, proponiendo incluso hacerlo mediante iniciativas de economía social. El objetivo era que “nos sirviera de base para hacerlo extensible al resto de barrios que cuentan con zonas privadas de uso público, como es el caso, entre otros, del Parque Cruz Conde, Fátima o Fuensanta”. Tras meses de trabajo con las distintas asociaciones de Figueroa y Santuario planteamos que la fórmula para compartir ese mantenimiento sería mediante un convenio de gestión urbanística, por un período de 25 años, y "lo único que faltaba, cuando finalizamos nuestro mandato, es que se culminara definitivamente la propuesta realizada, así como el inicio de la firma con las distintas asociaciones vecinales”. Pues bien, “tras 16 meses de mandato de PP-Ciudadanos, no se ha hecho nada con este asunto, no se ha vuelto a reunir la mesa de trabajo y es por ello que le pedimos al Alcalde que tome la iniciativa y ponga a trabajar a todos y todas sus concejales y sus cargos directivos, los cuales han aumentado considerablemente con respecto al mandato anterior”.

Además de las zonas privadas de uso público, los vecinos de San José Obrero también demandan actuaciones en materia de limpieza y mantenimiento. En este sentido, hemos podido constatar el estado de “abandono” en el que se encuentra dicho barrio, con calles “llenas de basura y de excrementos de perro, con zonas verdes totalmente secas por la falta de riego, así como vías y acerados con numerosos socavones.