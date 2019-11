IU denuncia que el Palacio de Congresos sigue sin licencia tras cinco meses de gobierno de PP-Cs

El portavoz del grupo municipal de IU, Pedro García, ha denunciado que tras cinco meses de gobierno municipal sigue sin concederse la licencia para ejecutar la segunda fase del Palacio de Congresos de la calle Torrijos, "demostrando que no era un problema de la Gerencia de Urbanismo en el mandato anterior sino que era de la Junta de Andalucía del PP-Ciudadanos que no había presentado el proyecto definitivo”.

Según ha señalado García a través una nota de prensa, “son ya más de 150 días de gobierno PP-Ciudadanos, varias comisiones de licencias y, de momento, la licencia sigue sin concederse”. “Primero hablaban, tanto el alcalde como el actual presidente de la Gerencia, que estaría para julio, luego para octubre y estamos a 14 de noviembre y el permiso para iniciar las obras sigue sin otorgarse”.

El verdadero problema, recuerda García, es que, “al menos, el último día del mandato anterior, la Junta de Andalucía no había presentado el proyecto con las recomendaciones que Urbanismo, y también Cultura de la propia Junta de Andalucía, le había hecho, por lo que no se podía conceder una licencia a un proyecto que no existe”.

“Eso lo sabía el actual alcalde en plena campaña electoral de las municipales pero aún así lo utilizó para dañar la imagen y el trabajo de la Gerencia de Urbanismo”.

"Urbanismo está paralizada", asegura Pedro García

Sobre Urbanismo, Pedro García ha vuelto a reiterar que se encuentra “paralizada”. “No avanzan en la nueva Ordenanza de licencias como tampoco en proyectos como San Agustín 5, la licitación del Parque del Canal y del espacio libre de Miraflores, Patriarca o la modernización de la Gerencia, y todo es consecuencia de que se han empeñado en un Plan de Choque de licencias, el cual otorga menos licencias que en 2018, cuando IU estaba al frente de dicho organismo autónomo”.

“Se empeñan en ese Plan de choque fallido y tienen abandonadas el resto de departamentos de la Gerencia como proyectos o planeamiento”. “Nunca había estado la Gerencia tan paralizada como en estos 5 meses”.