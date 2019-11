IU denuncia la "mercantilización" de las siglas LGTBI por parte del Ayuntamiento y la Diputación

IU Córdoba ha denunciado esta mañana la "mercantilización" de las siglas LGTBI por parte del Ayuntamiento de Córdoba y algunas delegaciones de la Diputación. José Carlos Ruiz, coordinador del área de Aleas IU Córdoba, ha recordado que hoy comienzan los actos de celebración previos a la entrega de premios de la diversidad en Andalucía, que consideran "no representan a los colectivos LGTBI de esta provincia". El motivo del rechazo que no están de acuerdo con que los premios sirvan para que "un empresario, Jesús Palomares, vuelva a venir a esta ciudad sin contar con ningún otro colectivo en defensa de los derechos LGTBI para vender unos premios que él mismo organiza y que ha intentado llevar por todas las ciudades de Andalucía", ha indicado, después de mostrar un cartel de la Diputación de Málaga de los mismos premios que no habría prosperado.

Según Ruiz, "mañana se va a repetir una vergüenza de un pasacalles que no representan al colectivo", ha dicho, reclamando que este tipo de actos "se dejen para el carnaval", y criticando que "cuando la extrema derecha avanza sin límites insospechados, el colectivo LGTBI debe estar firme bajo un lema de unidad que diga que no vamos a dejar vender ninguno de los derechos conseguidos".

Aleas Córdoba ha denunciado, según el portavoz de la organización, por tercera vez los premios LGTBI. "Cada año que han salido los denunciamos y dos años después de denunciarlos, nos han dado un premio, la primera vez a Antonio Maíllo, que renunció a él, y el segundo a Aleas Córdoba, que también lo rechazó". En su opinión, lo que vienen a hacer a Córdoba es "hacer un pasacalles, llevar al mayor número de personas al Palacio de Congresos el próximo viernes y posteriormente, todo el mundo se irá a una fiesta a un bar privado".

Ruiz ha reclamado al Ayuntamiento, a Eva Timoteo, y a la portavoz de Ciudadanos, Isabel Albás, ¿cuánto dinero ha costado la entrega de premios al Ayuntamiento y a la Diputación?

En su opinión, "al Ayuntamiento le gusta más la foto y la política de postureo" y ha preguntado cuándo va a designar la Junta al coordinador LGTBI en Andalucía "que a día de hoy no está ni se le conoce". Aleas Córdoba se plantea "levantarse de la mesa de igualdad por favorecer a la invisibilización de las siglas LGTBI".

Alba Doblas, delegada de igualdad y viceportavoz de IU en la Diputación de Córdoba, ha manifestado su sorpresa porque se haya hecho "poco eco" de una mesa provincial LGTBI que trata de diseñar un plan transversal y en la que "no se ha atendido la recomendación de esa mesa que, con voto unánime, rechazó subvencionar unos premios unipersonales que no tienen apoyo de los colectivos".