IU denuncia el oscurantismo y la opacidad de Bellido

El grupo municipal de IU ha denunciado y criticado "por enésima vez el oscurantismo y la opacidad" del alcalde, José María Bellido, en su gestión al frente del Ayuntamiento, que queda demostrada en que, desde el mes de marzo, este gobierno local no ha hecho público, en la web del Ayuntamiento, los acuerdos adoptados en las juntas de gobierno local. A juicio de IU, la ciudadanía está siendo privada de un derecho básico y fundamental como es el acceso a la información, sobre todo de aquellas cosas que les afectan en el día a día como pueden ser los contratos y los servicios relacionados con el alumbrado, la limpieza, el mantenimiento de sus calles o las ayudas a las que pueden acceder y que tan necesarias son en estos momentos. "Se ve que el alcalde no quiere que la gente conozca los pocos expedientes que están impulsando, a pesar de contar con innumerables cargos de confianza", indica la viceportavoz de IU, Amparo Pernichi.

No obstante, añaden desde el grupo municipal, esta situación y esta realidad ya la avanzaba el alcalde en su saluda, en el que no hace referencia "ni menciona la palabra transparencia". En IU consideran que los conceptos con los que se podrían definir estos 16 meses de mandato son "caos, improvisación y opacidad", y eso se ve reflejado en el caso de la no publicación de los acuerdos de junta de gobierno local desde el mes de marzo pero también en otros muchos donde la transparencia ha brillado por su ausencia y donde la falta de gestión es cada día más notoria. "Nos referimos a comisiones de pleno donde los concejalas del equipo de gobierno o no van o si van no informan de lo que hacen en sus delegaciones, a denuncias públicas de gerentes en las que esgrimían presiones por parte del concejal para cometer alguna ilegalidad, a convenios de limpieza que anuncian en prensa con los colegios concertados de Escuelas Católicas y que difícilmente van a tener una soporte legal, o a numerosos expedientes que han intentado llevar para su aprobación sin los correspondientes informes previos, como en el caso del partido de España Sub-21". De igual forma, esa opacidad se ha visto reflejada, según IU, en decenas de peticiones de información por parte de los grupos de la oposición sin que hayan tenido respuesta alguna, como en el caso del Plan de Choque de Licencias de la Gerencia de Urbanismo, o en "personas puestas a dedo" sin que hubiera finalizado el proceso selectivo, como ocurrió con el gerente fantasma del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental. Desde IU instan al alcalde a que "de una vez tome cartas en el asunto, a que abandone su desidia e inoperancia y a que vuelva a instaurar en este ayuntamiento la imagen de transparencia que habíamos conseguido gracias a las medidas que implantamos y a nuestra gestión en el mandato anterior".