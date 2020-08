IU denuncia que las citas del registro y padrón del Ayuntamiento llevan hasta 45 días de retraso

El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba se ha hecho eco del malestar ciudadano por los retrasos que se están produciendo en las oficinas municipales de Registro, donde las personas usuarias tienen que esperar hasta un mes y medio para ser atendidas. Esta circunstancia es consecuencia directa, según este grupo municipal, de las carencias de personal en los centros municipales, así como del “caótico” sistema de gestión de citas de la plataforma online puesta en marcha por el Ayuntamiento. En concreto, y a fecha del 14 de agosto, las personas que necesitan registrar un documento tienen que esperar hasta el 23 de septiembre para ser atendidas en la sede de Gran Capitán, hasta el 25 de septiembre en Lepanto y hasta el 1 de octubre en el Centro Cívico Municipal de Poniente Sur.

En el caso de solicitudes relacionadas con el padrón, un documento imprescindible para solicitar cualquier ayuda pública, se produce un retraso similar. Para IU, es “una vergüenza” que se preste un servicio tan nefasto a la ciudadanía, teniendo en cuenta que la demanda de asesoramiento para el registro de documentos ha crecido porque “personas que nunca antes habían tenido que solicitar ayudas lo están haciendo ahora” y “no todo el mundo está familiarizado con los trámites electrónicos”. El Ayuntamiento, que es la institución más cercana a la ciudadanía, “no puede dar una respuesta tan pobre a las necesidades” de la gente.

Problemas en la plataforma

El servicio de registro también está disponible en otros tres centros municipales de las barriadas periféricas, como son Santa Cruz, Muriano y Trassierra, donde sí hay citas disponibles para la semana próxima. Sin embargo, cuando la persona usuaria accede a través de la plataforma online del Ayuntamiento para solicitar cita en las oficinas de asistencia en materia de Registro “solo le aparecen las opciones de Gran Capitán, Levante y Poniente Sur”, que son las que tienen una mayor lista de espera. Este es solo un ejemplo del “desastroso sistema de la plataforma de la que tanto ha presumido el gobierno de PP y Cs”. En la práctica, es “un laberinto que genera confusión entre la ciudadanía, sobre todo entre quienes no están muy familiarizados con la realización de trámites digitales”.

Un problema similar se da, tal y como ha podido comprobar IU, entre las personas que quieren solicitar cita en Servicios Sociales y no pueden hacerlo a través de la plataforma porque, tras cumplimentar la información que se les pide, son dirigidos al apartado de centros cívicos. Una vez allí, “pueden pedir cita en las bibliotecas o reservar un espacio en las salas de lectura, pero no se les da la opción de señalar un concepto relacionado con la atención social, que es su único objetivo”. Por todo ello, desde IU instan al gobierno a “revisar urgentemente” los mecanismos que ha puesto a disposición de los cordobeses y cordobesas para realizar sus gestiones en un momento tan complicado como el actual. El objetivo de una plataforma como esa debe ser “facilitar las cosas y no complicarlas más, abriendo una nueva brecha entre la ciudadanía y su Ayuntamiento”.