IU denuncia que Bellido no ha puesto en marcha ni una actuación para mejorar la accesibilidad

El grupo de IU en el Ayuntamiento de Córdoba ha denunciado la "parálisis absoluta en materia de accesibilidad a la que está condenada la ciudad con el gobierno de Bellido". IU denuncia que en un año y cuatro meses, el equipo de PP y Cs no ha impulsado ni una sola actuación para mejorar la accesibilidad en los barrios pese a que "en campaña se abanderó con la lucha por la inclusión" y creó una delegación específica que, hasta el momento, "no ha servido de nada". Desde IU sostienen que "el trabajo se demuestra con resultados en la calle, y no con declaraciones de intenciones ni buenas palabras". Por ello, desde IU instan al alcalde a poner a trabajar a su delegado de Inclusión, Bernardo Jordano, que desde que llegó al cargo "viene anunciado actuaciones que no se concretan" y al que la oposición ha pedido reiteradamente y sin éxito el listado de proyectos pendientes.

"Ni siquiera sabemos en qué está pensando esta Delegación", lamenta el grupo municipal, que denuncia que este "parón" en actuaciones para hacer la ciudad accesible está lastrando el bienestar de los vecinoa especialmente en barrios donde una parte de sus habitantes son población mayor con dificultades de movilidad. El grupo municipal de IU señala que hay zonas de la ciudad donde los vecinos están "esperando como agua de mayo soluciones a los problemas de accesibilidad” con los que tienen que lidiar a diario. En concreto, apunta a espacios como la Cuesta de la Pólvora, las calles Luis Ponce de León y Colombia, en Huerta de la Reina, o Maestro Priego López, en Ciudad Jardín, que están pendientes de actuaciones en materia de accesibilidad y movilidad con carácter urgente.

IU recuerda que durante el mandato anterior se lograron "importantes avances" en materia de movilidad y accesibilidad, gracias al trabajo coordinado de la Delegación de Infraestructuras con el personal técnico y con personas "imprescindibles" como Antonio Valdenebro. La accesibilidad fue una línea transversal para todos los proyectos de Mi barrio es Córdoba y de los planes de mantenimiento de firme, que beneficiaron a los diferentes distritos de la ciudad con actuaciones consensuadas con los vecinos y vecinas. También se logró hacer totalmente accesibles barrios completos, como fue el caso de la Fuensanta tras una inversión de casi 400.000 euros, y se empezó a trabajar de forma integral en otros, como Alcolea, donde "se avanzó mucho pero aún queda trabajo por hacer".

En Sur, la ambiciosa actuación sobre Osario Romano, en la que se invirtieron 695.000 euros, también ayudó a hacer la zona más habitable para sus vecinos y vecinas solucionando problemas de accesibilidad importantísimos que llevaban años pendientes de solución. Así, desde IU afirman que el gobierno de Bellido solo tiene que dar curso a los proyectos que ya estaban pendientes, pero "lamentablemente, este compromiso con la mejora del día a día de la ciudadanía se ha topado con el muro que ha supuesto la llegada al poder de PP y Cs, que no han realizado ni una sola actuación en este sentido desde que Bellido es alcalde".

Además, desde IU señalan que la Delegación de Inclusión "no nos puede vender cosas que son de obligado cumplimiento como logros políticos", ya que para garantizar una actuación coordinada entre Movilidad y Accesibilidad basta "con el fantástico trabajo que hace el personal técnico" del Ayuntamiento. Así, piden que dejen de vender "como algo extraordinario" actuaciones cotidianas que para colmo, "no pasan del anuncio en prensa" porque no llegan a ponerse en marcha, y exigen a Bellido que ponga a trabajar a su delegado de Inclusión y al de Infraestructuras, que tienen "la casa sin barrer" cuando deberían estar trabajando para sacar adelante proyectos que repercutan directamente en las vidas de los vecinos. IU recuerda además que las mejoras en accesibilidad no solo benefician a las personas que van en silla de ruedas o usan andador, si no que también tienen un efecto directo para "quienes llevan un carro de la compra o pasean a un bebé en carrito". Además, contribuyen a "evitar accidentes cotidianos" y hacen los barrios más habitables para las personas que viven en ellos.