IU critica que se replantee el uso del centro de emergencia habitacional

Izquierda Unida lamenta la deriva que a su juicio está tomando la Delegación de Servicios Sociales, a partir de algunas decisiones como "la desaparición" de la oficina de la vivienda o la intención de replantear el uso del centro de emergencia habitacional de Córdoba. La concejala Amparo Pernichi asegura que la responsable de Servicios Sociales, Eva Timoteo (Cs), no conoce el proyecto del centro de emergencia habitacional, ya que de otro modo no se entiende que la edil haya planteado este cambio de rumbo de una infraestructura ubicada en los antiguos pabellones del hospital Militar y cuya puesta en marcha no deja de restrasarse.

Pernichi ha recordado que el centro de emergencia habitacional lo conforman 15 minipisos con cocina y habitaciones, mientras que el resto de servicios (como lavandería, sala de estar o estancias de paso) se comparten entre todos los usuarios. "Se pretendía que el centro de emergencia habitacional sirviera como lanzadera intermedia, mientras se solucionda a la situación de la familia víctima de un desahucio por impago del alquiler o de la hipoteca", ha explicado Amparo Pernichi. Por ese motivo, desde IU no entienden cómo el gobierno municipal dice de cambiar el uso del equipamiento porque "no tiene sentido que haya 15 equipamientos cerrados a la espera de que se produzcan emergencias", según afirmó la semana pasada la responsable del área. En este sentido, desde IU recuerdan que al año en la provincia se producen una media de 296 desahucios y que en la actualidad hay 326 personas viviendo en la calle, de los cuales 260 son hombres y 66 mujeres, según los últimos datos de la Red Cojabita. Con una oferta de 15 minipisos y esta realidad, difícilmente se puede dar cobertura a la demanda, ha reflexionado al concejala Pernichi, y mucho menos que se produzcan momentos en los que esos pisos estén vacíos.

Por todo lo anterior, IU ha pedido al alcalde, José María Bellido, "amparo para que ponga orden también en Servicios Sociales", mientras que a la concejala de Servicios Sociales le ha pedido mantener el presupuesto destinado al programa Housing First, para dar respuesta al sinhogarismo.