IU considera una broma de mal gusto inflar el presupuesto del espectáculo de Navidad en plena pandemia

El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba ha criticado la decisión del gobierno de Bellido de "inflar ostensiblemente" el presupuesto del contrato para el alumbrado extraordinario de Navidad, que costará este año 1,6 millones de euros y se ampliará hasta Manuel de Sandoval. Para IU, es "una broma de mal gusto" que, en un momento en el que la pandemia "nos condena a la incertidumbre sobre las relaciones sociales y los espacios de reunión", cuando los negocios dedicados al ocio se han visto "abocados al cierre en cumplimiento de las recomendaciones sanitarias", PP y Cs decidan invertir en "un proyecto que no tiene más objetivo que reunir a muchas personas en un mismo lugar".

IU recuerda además que el espectáculo de Navidad del año anterior, que ocupó durante semanas la calle Cruz Conde (entonces aún llamada Foro Romano), fue ya entonces un proyecto "muy cuestionado por el enorme gasto que suponía para la ciudad, por el escaso retorno que demostró tener para el comercio de la zona y por las desigualdades que generaba entre los negocios de los diferentes barrios de la ciudad". Lejos de replantearse su idea, denuncia IU, el gobierno de Bellido "insiste en un modelo que hoy más que nunca carece de sentido". Para el grupo municipal "no tiene justificación" que, en un momento en el que los recursos públicos tienen que ponerse a disposición de la ciudadanía, el gobierno de Bellido destine 1,6 millones de euros a "una inversión estética y efímera" que, para colmo, "no tiene encaje posible en la nueva normalidad tras la pandemia".

Ayudas al comercio

"No sabemos cómo evolucionará el virus ni qué escenario tendremos en diciembre", señalan desde IU, por lo que "más valdría destinar ese dinero a ayudas directas al pequeño comercio de toda la ciudad, que tanto lo necesita, en lugar de a espectáculos masivos" que quizá ni puedan celebrarse. Este tipo de decisiones ponen de manifiesto que el gobierno de Bellido "no sabe dónde está y actúa como si no pasara nada". En cualquier caso, con y sin pandemia, para IU resulta "inconcebible" que el gobierno de PP y Cs destine a las luces de Navidad la cantidad nada desdeñable de 1,6 millones. Por establecer una comparativa, "todo el plan de obras para Ciudad Jardín, que incluía la reforma integral de tres calles principales y que sigue pendiente de ejecución, tiene un presupuesto de 500.000 euros". Es decir, "con el presupuesto del espectáculo navideño se podría mejorar no un barrio, sino tres, y generar empleo directo en una ciudad con insoportables datos de paro", concluyen desde IU.