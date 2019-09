IU cifra en un 90% el grado de incumplimiento de los compromisos del gobierno local

El grupo municipal de IU cifra en un 90% el grado de incumplimiento de los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos durante los cien primeros días de mandato. Su portavoz, Pedro García, ha hecho esta mañana balance de las 23 medidas anunciadas por PP y Cs tras ganar las elecciones municipales. A su juicio, "el gobierno municipal se ha obsesionado en ganar dinero, en colocar a sus colegas", y se ha caracterizado por "la falta de transparencia".

García ha criticado que PP y Cs, tras no lograr que el Pleno aprobara una subida de sueldo para los concejales recién estrenado el mandato, optara por recuperar las dietas por asistir a los consejos de administración de las empresas municipales. El primero de esos consejos con dietas fue ayer en Emacsa, donde los consejeros de PP y Cs votaron a favor de recuperarlas y Vox se abstuvo, mientras que IU, PSOE y Podemos se opusieron. IU y Podemos han renunciado ya a cobrarlas. La dieta por asistir al consejo de Emacsa es de 187 euros.

En cuanto a los altos cargos, García ha criticado que se ha pasado de 4 a 10 coordinadores generales y de ocho a once directores generales "y aún puede haber más".

Entre las medidas sin cumplir el concejal destaca las fiscales, ya que, según ha recordado, sigue pendiente consensuar con Vox las ordenanzas para el 2020; la redefinición de la Fundación Agrópolis; la creación de un consejo de participación social; y la recuperación de los convenios con los colectivos excluidos, punto en el que García ha subrayado que lo que se ha hecho es dar ayudas a los que están "cercanos ideológicamente" al equipo de gobierno. García se ha referido también a otros asuntos pendientes como un plan de choque contra la exclusión social, la ordenanza de ocupación de vía pública, la colocación de ascensores y el impulso a Córdoba como ciudad de congresos. En este sentido, ha criticado la gestión de la responsable de Turismo, Isabel Albás (Cs), a la que censura que no haya convocado el consejo del Imtur, que ha tenido que convocar la oposición.

La creación de un observatorio de turismo, la mejora de la limpieza de las calles, el cambio del modelo del centro de control animal, la solución a las instalaciones deportivas del Imdeco, la climatización de los colegios son tareas que García señala que no se han cumplido. Tampoco se ha avanzado, según recuerda, en la auditoría prometida por Urbanismo o en desistir de construir el tanatorio, respecto al que indica que tampoco se ha convocado el consejo de Cecosam.

Pendiente está, según ha aseverado, poner fin oficialmente a la innovación de PGOU que afecta a Cosmos, sobre la que el consejo rector de Urbanismo aún no se ha pronunciado a pesar de que hay una propuesta de desistir de la misma del exgerente de Urbanismo Emilio García. En este sentido, ha expresado su deseo de que Cosmos no esté valorizando "sin permiso". Según García, en parcelaciones no ha habido cambios ni se ha creado la oficina en defensa de los afectados por ocupaciones ilegales.

A su juicio, lo único que se ha producido es que la concejalía del Casco Histórico ha quitado competencias a la de Turismo y que se ha cambiado el nombre de una calle, la de la plaza de Cañero, que dejó de ser de los Derechos Humanos, y por orden judicial, con lo que se "mantiene el franquismo sociológico". Además de esto, asegura que el cogobierno ha iniciado obras encauzadas en el anterior mandato y se ha subido "a camiones de Sadeco que compramos en el gobierno anterior".