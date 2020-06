IU asegura que el alcalde "es una marioneta" de Vox, del obispo y de CECO

El portavoz de IU, Pedro García, acompañado por las concejalas Amparo Pernichi y Alba Doblas, ha realizado balance del primer año de PP y Ciudadanos al frente del gobierno local, tiempo que, a su juicio, ha estado caracterizado por una “falta de modelo de ciudad” y porque el “99% de las cuestiones propuestas ya venían del mandato anterior”. Es más, García piensa que en este tiempo el alcalde ha sido "una marioneta de la que manda en el Ayuntamiento, que es la señora Badanelli", portavoz de Vox, "que lo que dice va al cielo y que es la que ha marcado las líneas estratégicas del presupuesto y del día a día de la política" municipal. Pero, además, y según el concejal, Bellido “es una marioneta del obispo", Demetrio Fernández, que "realmente manda en la ciudad”, y del presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz.

IU piensa que en ese periodo gobernado por PP y Cs ha habido una “falta de gestión evidente”, que se ha constatado en los presupuestos, aprobados “por la puerta de atrás” en plena pandemia. “Todas las propuestas que vemos en la mayoría de delegaciones”, ha indicado García, “ya estaban enjaretadas por la gestión del gobierno anterior” de PSOE e IU. Así se ha referido a “todas las obras de infraestructuras que se encuentran en fase de licitación y que vienen del 2019 y de principios del 2020”.

García ha criticado situaciones como que la ciudad no tenga contrato de alumbrado público desde enero o que el espectáculo de luz y sonido del Alcázar siga cerrado y sin perspectivas de que vaya a abrir en breve. Otro ejemplo que ha puesto es el del centro de interpretación de los patios de Trueque 4, que también se encuentra cerrado.

García ha acusado al alcalde de “mentir” en el trabajo que está haciendo la Gerencia de Urbanismo, ya que “no se puede contar una licencia de 400 viviendas como 400 licencias”. Según García, "a día de hoy, en Urbanismo, y habiendo flexibilizado la Junta la legislación para dar licencias, se dan menos que hace un año”.

García se ha referido a actuaciones concretas como la vuelta de los autobuses escolares al centro “porque había que hacer un favor o seguir cumpliendo con los que lo han votado” -en referencia a los colegios concertados-; la falta de medidas dirigidas a la mujer dentro del plan de choque; la estafa sufrida por Urbanismo, que, a su juicio, contradice el argumento del alcalde sobre la seguridad jurídica que se ha alcanzado; y a polémicas del Imdeco, que “nos han dado los grandes titulares”.

En este primer año ha habido dimisiones como la del concejal de Cultura Juan Miguel Moreno Calderón; la de la directora general de Servicios Sociales, María Eugenia Sicilia, que se produjo “en plena pandemia”; o la de la gerente del Imdeco, María Luisa Gómez. En este sentido, asegura que “no queremos ruido político con la gestión de nadie” y que esa dimisión “no es una cuestión provocada por la oposición, sino porque ella dice que el presidente del Imdeco la obligaba a prevaricar”.

García considera que “ningún debate es estéril, sobre todo cuando se habla de modelo de ciudad”. En contra de lo manifestado por Bellido el lunes, el concejal no ve como debates estériles el cambio de nombre de calles, la incineración que lleva a cabo Cosmos, la titularidad de la Mezquita, la ocupación de la vía pública por veladores o la gentrificación del casco histórico. Ese debate falta, según García, porque "no hay modelo de ciudad" y el alcalde "quiere pasar de puntillas sobre todo" y "no meterse en nada".