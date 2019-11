IU anuncia movilizaciones y PSOE exige que no haya cambios en el callejero

La oposición reaccionó ayer al anuncio del alcalde, José María Bellido, de que el lunes iniciará el proceso para la reversión del nombre de la calle Foro Romano y avenida del Flamenco por los topónimos Cruz Conde (sin José) y Vallellano (sin Conde). El anuncio del regidor popular se produjo un día después de que una segunda sentencia tumbase la decisión del equipo de gobierno de PSOE e IU de cambiar, en aplicación de las leyes de memoria, el nombre de la calle Cronista Rey Díaz. El anterior fallo judicial, se conoció este verano, y obligó al Ayuntamiento a recolocar los rótulos de Cañero en la plaza que se llamó durante apenas unas semanas de los Derechos Humanos. El resto de cambios del callejero, hasta 15 (entre otras, las antiguas calles dedicadas al periodista García Prieto o a José María Pemán), no están en vía judicial ni tampoco en los planes de reversión del gobierno municipal.

MOVILIZACIÓN / Los partidos de la oposición no reaccionaron de igual manera al anuncio del alcalde. Izquierda Unida lo hizo con amenaza de movilizaciones, mientras que el Partido Socialista eligió un tono más templado en sus críticas. Los dos partidos coincidieron en la reclamación a la Junta de Andalucía de que desarrolle la ley de memoria democrática para evitar las interpretaciones de la norma y los problemas. Así, IU estudiará la sentencia sobre el nombre de la calle Cronista Rey Díaz y anunció movilizaciones permanentes si el gobierno municipal persiste en su intención de revertir nombres del callejero y elige ponerse «al lado de los verdugos y no de las víctimas». La concejala de IU, Alba Doblas, lamentó que el gobierno municipal sea «el único en España que hará la reversión de las calles porque al alcalde le parece oportuno».

Sobre la sentencia que ha dado la razón a la familia de José María Rey Díaz, Doblas dijo que «ataca, desprecia y humilla a las víctimas del franquismo», por lo que desde IU estudian la posibilidad de recurrirla. En esta ocasión, explicó la edil, consideran que pueda haber más posibilidades para plantar batalla judicial que en el caso de la sentencia de Cañero, donde se volvió a cambiar el nombre de la calle e IU no formalizó finalmente recurso alguno. Doblas exigió, además, que sea el propio Ayuntamiento de Córdoba el que recurra el fallo para defender «los actos democráticamente votados en el Pleno» en un proceso que tilda de «impoluto».

La concejala de IU fue muy crítica con el fallo judicial, que considera falto de argumentación y sesgado por tanto «se limita a considerar una mínima parte de los argumentos de la comisión de la Memoria» y no recoge la documentación avalada por expertos en Historia y asociaciones sobre la figura de Rey Díaz. «El juez se limita a decir: no estoy de acuerdo», resumió la edil. Doblas se burló también de que la sentencia considere que la calle se le concedió al funcionario cordobés por ser cronista «y no por ser fascista». “Solo faltaba que la dictadura hubiera sido tan necia, tan bruta, que hubiera señalado: le ponemos esta calle por asesino de rojos», añadió. Redundando en este argumento, la concejala dijo que contemplar una sola faceta de un personaje histórico sería igual que concederle una calle «al escritor Adolf Hitler, al militar José Bretón o al poeta de Juana Chaos, para que todo el mundo lo entienda». Por otro lado, IU pidió a la Junta de Andalucía que defienda la ley andaluza de Memoria Democrática porque estas decisiones están produciendo un fraude de ley y exigió al alcalde que nombre la calle Rey Díaz como Librero Rogelio Luque.

NO MÁS INCONVENIENTES / El grupo municipal socialista, por su parte, exigió al alcalde que no revierta los cambios efectuados en el callejero hasta que se tramiten los expedientes definitivos. La portavoz de este grupo, Isabel Ambrosio, considera que es aconsejable evitar los inconvenientes a los vecinos y comerciantes de las calles afectadas.

De esta manera, el PSOE se alinea con las conclusiones del informe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento que indica que, por razones de interés general, y mientras la junta de gobierno local adopta la decisión oportuna y adecuada al marco legal, se mantengan las denominaciones tal y como están en este momento.

Ambrosio recordó que el cambio en el callejero respondió a cumplir con la ley, que «es de obligado cumplimiento». «El gobierno que yo encabecé tomó la decisión de cumplir con la ley en una comisión en la que estaban representados todos los partidos políticos, las asociaciones memorialistas, académicos y técnicos».

El informe de esta comisión fue aprobado por la mayoría del Pleno y, ante los recursos actuales, el grupo municipal socialista exige que PP y Cs insten a la Junta a que desarrolle por completo esta ley y, con ella, la constitución del comité técnico, que actualmente está paralizado y que es el competente para dirimir sobre conflictos de este tipo.