IU anuncia movilizaciones permanentes si el alcalde revierte el nombre de las calles

Izquierda Unida estudiará la sentencia sobre el nombre de la calle Cronista Rey Díaz y anuncia movilizaciones permanentes si el gobierno municipal persiste en su intención de revertir otros nombres del callejero como Cruz Conde y Vallellano y elige ponerse "al lado de los verdugos y no de las víctimas". La concejala de IU, Alba Doblas, ha hecho estos anuncios un día después de que el alcalde, José María Bellido (PP), informarse de que el lunes próximo iniciará los trámites para la reversión de esas dos vías llamadas actualmente Foro Romano y avenida del Flamenco, y de que acatará el fallo sobre Cronista Rey Díaz. "El gobierno municipal es el único en España que hará la reversión de las calles porque al alcalde le parece oportuno", ha dicho Doblas.

Sobre esa sentencia que ha dado la razón a la familia de José María Rey Díaz, que recurrió la decisión municipal de quitar este nombre del callejero cordobés, Alba Dobla ha dicho que "ataca, desprecia y humilla a las víctimas del franquismo", por lo que desde IU estudian la posibilidad de recurrirla. En esta ocasión, ha explicado la edil, consideran que pueda haber más posibilidades para plantear batalla judicial que en el caso de la sentencia de Cañero, donde se volvió a cambiar el nombre de la calle e IU no formalizó finalmente recurso. Doblas ha exigido, además, que sea el propio Ayuntamiento de Córdoba el que recurra el fallo para defender "los actos democráticamente votados en el Pleno" en un proceso que ha tildado de "impoluto".

La concejala de IU ha sido muy crítica con el fallo judicial, que considera falto de argumentación y sesgado por tanto "se limita a considerar una mínima parte de los argumentos de la comisión de la Memoria" y no recoge la documentación avalada por expertos en Historia y asociaciones sobre la figura de Rey Díaz. "Se limita a decir: no estoy de acuerdo", ha resumido la edil. Doblas se ha burlado también de que la sentencia considere que la calle se le concedió al funcionario cordobés por ser cronista "y no por ser fascista". "Solo faltaba que la dictadura hubiera sido tan necia, tan bruta, que hubiera señalado: le ponemos esta calle por asesino de rojos", ha increpado. Redundando en este argumento, la concejala ha dicho que contemplar una sola faceta de un personaje histórico sería igual que concederle una calle "al escritor Adolf Hitler, al militar José Bretón o al poeta de Juana Chaos, para que todo el mundo lo entienda". Por otro lado, IU ha pedido a la Junta de Andalucía que defienda la ley andaluza de Memoria Democrática porque estas decisiones están produciendo un fraude de ley y ha exigido al alcalde que nombre la calle Rey Díaz como librero Rogelio Duque.